Bookmate заработал в России под названием «Яндекс Книги»

Сервис «Яндекс Книги» запустился на базе «Букмейта». В 2022 году компанию — владельца сервиса внесли в реестр иноагентов, после чего права на него в России выкупил «Яндекс»

Фото: РБК

Библиотека электронных книг «Букмейт» сменила название на «Яндекс Книги», сообщили в пресс-службе «Яндекса». «Букмейт» вошел в систему подписок «Яндекс Плюс» и уже доступен пользователям, убедился корреспондент РБК. С сайта «Букмейт» идет переадресация на «Яндекс Книги», в Google Play и App Store приложение также доступно под новым названием.

В каталоге сервиса сейчас 250 тыс. книг, аудиокниг и комиксов. Сервис работает c издательствами, выпускает собственные оригинальные проекты под крупные премьеры «Кинопоиска», а также книжные серии и переводы произведений, которые ранее не были доступны русскоязычному читателю, рассказали в «Яндексе».

Стоимость общей подписки на «Яндекс Плюс» с книгами, музыкой и фильмами составляет на данный момент 399 руб. в месяц или 2990 руб. за год.

Международный сервис для чтения электронных книг Bookmate (внесен в реестр иноагентов) в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Штаб-квартира компании находится в Дублине, ее представительство работало в том числе в России. В октябре 2022 года Минюст включил в реестр иноагентов компанию — владельца Bookmate, ее гендиректора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. В том же 2022-м «Яндекс» купил права на использование технологической платформы Bookmate в России, которая продолжила работу под названием «Букмейт».

Сервис «Яндекс Книги» сохранил элемент дизайна «Букмейт» — закладку с очками. «Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный уже всем графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам», — отметила Дарья Анжело, директор по маркетингу сервиса «Яндекс Книги».