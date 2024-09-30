 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Bookmate заработал в России под названием «Яндекс Книги»

Сервис «Яндекс Книги» запустился на базе «Букмейта». В 2022 году компанию — владельца сервиса внесли в реестр иноагентов, после чего права на него в России выкупил «Яндекс»
Фото: РБК
Фото: РБК

Библиотека электронных книг «Букмейт» сменила название на «Яндекс Книги», сообщили в пресс-службе «Яндекса». «Букмейт» вошел в систему подписок «Яндекс Плюс» и уже доступен пользователям, убедился корреспондент РБК. С сайта «Букмейт» идет переадресация на «Яндекс Книги», в Google Play и App Store приложение также доступно под новым названием.

В каталоге сервиса сейчас 250 тыс. книг, аудиокниг и комиксов. Сервис работает c издательствами, выпускает собственные оригинальные проекты под крупные премьеры «Кинопоиска», а также книжные серии и переводы произведений, которые ранее не были доступны русскоязычному читателю, рассказали в «Яндексе».

Стоимость общей подписки на «Яндекс Плюс» с книгами, музыкой и фильмами составляет на данный момент 399 руб. в месяц или 2990 руб. за год.

Генетический центр купил сервис телемедицины «Яндекса»
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Международный сервис для чтения электронных книг Bookmate (внесен в реестр иноагентов) в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Штаб-квартира компании находится в Дублине, ее представительство работало в том числе в России. В октябре 2022 года Минюст включил в реестр иноагентов компанию — владельца Bookmate, ее гендиректора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. В том же 2022-м «Яндекс» купил права на использование технологической платформы Bookmate в России, которая продолжила работу под названием «Букмейт».

Сервис «Яндекс Книги» сохранил элемент дизайна «Букмейт» — закладку с очками. «Новое название понятное и простое, оно ориентировано на широкую аудиторию и сразу объясняет, в чем суть нашего сервиса. А привычный уже всем графический элемент — книжная закладка — останется символом бережного отношения и любви к книгам», — отметила Дарья Анжело, директор по маркетингу сервиса «Яндекс Книги».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Яндекс Букмейт электронные книги
Материалы по теме
Центробанк анонсировал сервис для проверки подозрительных фирм
Бизнес
Telegram стали больше скачивать после задержания Дурова
Технологии и медиа
«Ъ» узнал о планах «Яндекса» купить «Бери заряд!»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о призывниках в приграничьеПолитика, 13:18
Бывших совладельцев «Юлмарта» освободили от наказанияБизнес, 13:10
Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от ВучичаПолитика, 13:06
Зачем нужны спланированные кибератаки на компанииPro, 12:55
Кремль предупредил о риске войны на Ближнем Востоке после гибели НасраллыПолитика, 12:54
Алькарас стал соперником Медведева в полуфинале турнира в ПекинеСпорт, 12:51
Кремль оценил возможность применения ядерного оружия из-за атак дроновПолитика, 12:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в ПекинеСпорт, 12:47
Путин подписал указ об осеннем призыве⁠Политика, 12:43
В Раде рассказали о возможной подготовке к выборам на УкраинеПолитика, 12:40
Эксперты обсудили развитие электроэнергетики в РоссииОтрасли, 12:35
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит глубокая осеньОбщество, 12:34
Ермак назвал визит Зеленского в США непростымПолитика, 12:33
«Искандер-М» нанес ракетный удар в Николаевской области. ВидеоПолитика, 12:32