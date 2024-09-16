Генетический центр купил сервис телемедицины «Яндекса»

Генетический центр Genotek купил сервис телемедицины «Яндекс Здоровье», его команда перейдет в новую компанию. В «Яндексе» пояснили, что направление телемедицины было экспериментальным. Сумма сделки не раскрывается

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Генетический центр Genotek купил сервис телемедицины «Яндекс Здоровье». Команда сервиса вместе с руководителем Федором Киреевым присоединятся к Genotek, сообщила последняя. Сумма сделки не раскрывается.

«Клиенты Genotek смогут дистанционно проходить комплексные чекапы, получать онлайн-консультации врачей разного профиля и максимально точные рекомендации по профилактике и лечению, основанные на генетических и других данных о здоровье», — говорится в публикации в телеграм-канале Genotek.

Сотрудничающие с сервисом врачи продолжат работу в обычном режиме. «Чтобы изменения прошли комфортно для всех пользователей, первое время сохранится привычный интерфейс сервиса», — добавили в Genotek.

В «Яндексе» отметили, что направление телемедицины было для компании экспериментальным, а сервисы, связанные со здоровьем, требуют «серьезной экспертизы и внимания». «Опыт и экспертиза позволит Genotek запустить на инфраструктуре «Яндекс Здоровья» персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента. <...> Продажа «Яндекс Здоровья» поможет сохранить работу сервиса и поддержку для пользователей и врачей-партнеров», — говорится в заявлении компании.

Genotek получит веб-интерфейс и мобильное приложение «Яндекс Здоровья». Первое время пользователей будут автоматически переадресовывать с прежнего домена на раздел сайта Genotek «с привычным интерфейсом». Кроме того, «Яндекс» на 18 месяцев предоставит генетическому центру возможность использовать товарный знак «Яндекс Здоровья».

«В свою очередь, «Яндекс» сфокусируется на развитии информационных сервисов, связанных со здоровьем, таких как поиск по врачам, а также на создании и применении нейросетей в медицине», — добавили в компании.

Сервис «Яндекс Здоровье» был запущен в 2016 году. В отличие от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), работающей с городскими поликлиниками, с его помощью можно было записаться на прием в частные медицинские учреждения. Сейчас сервис сконцентрирован на онлайн-консультациях со специалистами.

Genotek основана в 2010 году. Компания проводит ДНК-тесты, которые позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний, определить происхождение, найти родственников, вместе с врачом разработать персональную программу тренировок и питания, а также поставить диагноз и подобрать эффективную терапию. В 2020 году Genotek разработала и запустила производство высокочувствительных ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Эти тесты поставляются в лаборатории России и стран СНГ.

В число клиентов Genotek входят Российский онкологический научный центр, Российская детская клиническая больница, Первый Московский государственный медицинский университет. «Яндекс» в конце 2020 года инвестировал в компанию.