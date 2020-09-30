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Технологии и медиа ,  
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Google представил два новых смартфона с поддержкой 5G

Google представил флагманский смартфон Pixel 5 и более бюджетную модель Pixel 4a 5g. Среди других новинок — «умная» колонка и новая операционная система для телевизоров
Alphabet GOOGL $1 463 -0,21% Купить
Смартфон Pixel 5
Смартфон Pixel 5 (Фото: Made by Google / Youtube)

Google провел презентацию Live Night In, на которой показалосновные новинки. Компания представила два новых смартфона — Pixel 5 и Pixel 4a 5g.

Корпус смартфона Pixel 5 выполнен из переработанного алюминия. Он оснащен процессором Snapdragon 765G и шестидюймовым OLED-экраном со стеклом Gorilla Glass 6. У смартфона 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, Он работает на аккумуляторе на 4080 мА·ч. Предзаказы на Pixel 5 уже принимаются, продажи начнутся 15 октября. Google Pixel 5 доступен в США по цене 699 долларов (приблизительно 54,4 тыс. руб.).

Более бюджетный смартфон Pixel 4a 5g будет стоить в США $499 (примерно 38 тыс. руб.). Смартфон получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей (у оригинального Pixel 4a был экран на 5,8 дюймов). Процессор у смартфона будет стоять такой же, как и у более дорогой версии — 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G, такая же встроенная память (128 Гб), но у него будет меньше оперативная память (6 Гб) и емкость аккумулятора (3885 м·Ач).

О планах продавать смартфоны на российском рынке компания не сообщила.

Apple показала новые часы и iPad
Технологии и медиа
Фото:apple.com

Также в презентации Google показал новую «умную» колонку Nest Audio стоимостью $99 и новую версию медиаплеера Chromecast.

Цифровой новинкой презентации стала новая операционная система для телевизоров Google TV. Он заменит ОС Android TV, а также мобильные приложения Google Play Movies и TV.

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15 сентября традиционную осеннюю презентацию провела Apple. Компания впервые с 2012 года не показала новую модель iPhone. Основными новинками Apple оказались новые «умные» часы Apple Watch Series 6 и iPad 8.

Автор
Георгий Тадтаев
Google Android pixel
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