Суд признал недействительной информацию «Дождя» по иску метрополитена

Недовольство метрополитена вызвал материал, в котором бывший машинист и представители профсоюза говорили о проблемах с поездами. Суд обязал «Дождь» опубликовать опровержение

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Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Московского метрополитена и признал недействительной и порочащей деловую репутацию информацию в двух материалах телеканала «Дождь», следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Речь идет о репортажах под названием «Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья».

В частности, суд недействительными признал сведения о том, что машинист Александр Рудаков был уволен за отказ ездить на неисправном составе, а также слова председателя профсоюза Николая Гостева о том, что некоторые поезда, не прошедшие сертификацию и испытания, «пролетали станции», чудом избежав аварии. Недействительной также признали информацию о том, что сотрудникам подземки «убрали надбавки за вредность», а медицинскую службу «практически уничтожили», сохранив всего несколько медпунктов.

Суд обязал Рудакова, Гостева, а также автора материала Ксению Назарову в течение десяти дней со дня вступления в силу решения суда подготовить опровержение, которое «Дождь» должен будет опубликовать в течение 15 дней после того, как решение суда вступит в силу.

Кроме того, арбитраж постановил взыскать с «Дождя» 13,5 тыс. руб., а с Назаровой, Гостева и Рудакова — по 7,5 тыс. руб. В случае если телеканал не выполнит решение суда за 15 дней, ему грозит неустойка в размере 300 тыс. руб. в день, с 21-го дня — 500 тыс. руб. в день, а с 26-го дня — 600 тыс. руб. в день.