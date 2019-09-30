Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 13:57
Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз Общество, 23:07 В Москве мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта Общество, 23:06 Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом Общество, 22:46 Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России Политика, 22:38 «Ахмат» принял отставку главного тренера Рахимова Спорт, 22:35 Орешкин раскрыл новые обязанности Бабича Политика, 22:28 В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России Экономика, 22:23 Суд признал недействительной информацию «Дождя» по иску метрополитена Технологии и медиа, 22:16 Рахимов заявил о желании покинуть пост тренера «Ахмата» Спорт, 22:12 МИД упрекнул Минюст США в отсутствии фантазии из-за новых санкций Политика, 22:06 РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами Спорт, 21:56 Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити» Бизнес, 21:54 Экс-генпрокурор Украины допустил дачу показаний против Трампа Политика, 21:54 Клуб Ротенберга обыграл «Ахмат» и вышел на 10-е место РПЛ Спорт, 21:46
Технологии и медиа ,  
0 
Суд признал недействительной информацию «Дождя» по иску метрополитена
Недовольство метрополитена вызвал материал, в котором бывший машинист и представители профсоюза говорили о проблемах с поездами. Суд обязал «Дождь» опубликовать опровержение
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Московского метрополитена и признал недействительной и порочащей деловую репутацию информацию в двух материалах телеканала «Дождь», следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Речь идет о репортажах под названием «Кто захватил московское метро и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах» и «Деньги подземелья».

В частности, суд недействительными признал сведения о том, что машинист Александр Рудаков был уволен за отказ ездить на неисправном составе, а также слова председателя профсоюза Николая Гостева о том, что некоторые поезда, не прошедшие сертификацию и испытания, «пролетали станции», чудом избежав аварии. Недействительной также признали информацию о том, что сотрудникам подземки «убрали надбавки за вредность», а медицинскую службу «практически уничтожили», сохранив всего несколько медпунктов.

Суд обязал Рудакова, Гостева, а также автора материала Ксению Назарову в течение десяти дней со дня вступления в силу решения суда подготовить опровержение, которое «Дождь» должен будет опубликовать в течение 15 дней после того, как решение суда вступит в силу.

Кроме того, арбитраж постановил взыскать с «Дождя» 13,5 тыс. руб., а с Назаровой, Гостева и Рудакова — по 7,5 тыс. руб. В случае если телеканал не выполнит решение суда за 15 дней, ему грозит неустойка в размере 300 тыс. руб. в день, с 21-го дня — 500 тыс. руб. в день, а с 26-го дня — 600 тыс. руб. в день.

Сведения, которые были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, телеканал должен удалить в течение двух дней после вступления решения суда в силу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУП «Московский метрополитен», пресс-службу Арбитражного суда Москвы и на телеканал «Дождь».

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Дождь», Московский метрополитен
Материалы по теме
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Технологии и медиа
Суд признал законным отключение телеканала "Дождь"
Общество
От расцвета до заката: история телеканала "Дождь"
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter