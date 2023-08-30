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Технологии и медиа ,  
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Минцифры разъяснило проект о хэшировании и передаче РКН данных абонентов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В текст внесены изменения после разъяснений Минцифры.

Минцифры предлагает обязать всех операторов связи передавать Роскомнадзору списки абонентских номеров, выделенных госзаказчикам, которые заключили договоры о предоставлении услуг, следует из подготовленного ведомством проекта постановления, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также ведомство предложило предоставлять сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами. В Минцифры объяснили РБК, что эти изменения позволят эффективнее «выявлять неправомерное использование абонентских номеров», заверив, что вся информация передается в зашифрованном виде в целях безопасности.

Кроме того, ведомство считает возможным отказаться от предоставления в виде хэш-кода (хэширование — преобразование информации в зашифрованную, состоящую из цифр или букв строку фиксированной длины) наименования организации, ИНН и ОГРН, поскольку эти данные и так являются публичными сведениями.

«Предлагается установить требование о представлении в информационный ресурс Роскомнадзора в виде хэш-кода <...> только сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) абонента и пользователя услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

С 1 марта российских операторов обязали уведомлять Роскомнадзор при передаче персональных данных абонентов за границу. К июню ведомство запретило трансграничную передачу сведений об абонентах в семи случаях из 589.

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В начале августа Роскомнадзор потребовал от операторов прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.

Роскомнадзор разработал информационную систему, чтобы следить, как операторы выполняют требования по идентификации абонентов. С января по август 2023 года операторы подключались к ней. С тех пор они предоставили данные о 216,7 млн абонентов, или 65% от активной абонентской базы. Из них 4,4% содержат нарушения; операторы продолжают верифицировать сведения и актуализировать данные, «в среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах», сообщал РКН.

Если данные о владельцах не обновят, то операторы должны будут заблокировать сим-карты неустановленных абонентов. В противном случае оператору будет грозить штраф от 9 тыс. до 500 тыс. руб.

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