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Транснефть ₽195 000 (+29,61%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,33%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Facebook убрал слоган про бесплатное использование соцсети
Компания официально не объявляла об изменениях. По мнению экспертов, они могут быть связаны с новой директивой Европарламента, которая приравнивает к форме оплаты сбор данных пользователей
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

Социальная сеть Facebook изменила слоган на своей главной странице. Сейчас он звучит как «Регистрация. Быстро и легко» (Sign up. It’s quick and easy). Внимание на новый слоган обратил Business Insider.

Прежняя версия выглядела так: «It’s free, and always will be» («Это бесплатно, и так будет всегда»). Издание отмечает, что компания не афишировала изменения. Журналисты с помощью интернет-архива Wayback Machine выяснили, что текст был изменен 6 или 7 августа.

Журналисты направили в Facebook запрос о том, с чем связаны изменения, но компания пока не ответила. Издание обращает внимание, что в правилах сайта, несмотря на смену слогана, указано: «Мы не гарантируем, что платформа всегда будет бесплатной».

Адвокат и эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо считает, что этот шаг может быть вызван принятой в мае директивой Европарламента, которая приравнивает сбор личных данных к форме оплаты.

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«Валютой Facebook были и остаются личные данные пользователей», — пояснил он. По словам Кастильо, социальная сеть «никогда не была бесплатной, поскольку данные стоят больших денег».

В августе компания призналась, что платила сторонним подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Facebook, однако, заверила, что люди, чьи аудиосообщения прослушивались, дали на это согласие.

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Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете при отправке сообщений или общении друг с другом». Как отмечало агентство Bloomberg, конкретных упоминаний об аудиоконтенте в правилах нет.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, слоган
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