Facebook убрал слоган про бесплатное использование соцсети

Компания официально не объявляла об изменениях. По мнению экспертов, они могут быть связаны с новой директивой Европарламента, которая приравнивает к форме оплаты сбор данных пользователей

Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

Социальная сеть Facebook изменила слоган на своей главной странице. Сейчас он звучит как «Регистрация. Быстро и легко» (Sign up. It’s quick and easy). Внимание на новый слоган обратил Business Insider.

Прежняя версия выглядела так: «It’s free, and always will be» («Это бесплатно, и так будет всегда»). Издание отмечает, что компания не афишировала изменения. Журналисты с помощью интернет-архива Wayback Machine выяснили, что текст был изменен 6 или 7 августа.

Журналисты направили в Facebook запрос о том, с чем связаны изменения, но компания пока не ответила. Издание обращает внимание, что в правилах сайта, несмотря на смену слогана, указано: «Мы не гарантируем, что платформа всегда будет бесплатной».

Адвокат и эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо считает, что этот шаг может быть вызван принятой в мае директивой Европарламента, которая приравнивает сбор личных данных к форме оплаты.