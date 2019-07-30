Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки

В июле в Госдуму внесли законопроект об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты. Эксперты ИРИ проанализировали, в каких сферах отечественные приложения могут заменить иностранные, а в каких нет

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Эксперты Института развития интернета (ИРИ) проанализировали готовность российского рынка программного обеспечения к возможному введению реестра обязательных для предустановки мобильных приложений.

«Для оценки использовались комплексные критерии, включая заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей, их актуальность для потребителя», — говорится в сообщении.

В 9 из 12 категорий приложений у российских разработчиков есть достойная альтернатива иностранным продуктам, считают эксперты. Это отечественные браузеры, почтовые и облачные сервисы, карты, социальные сети, офисные приложения, антивирусы, а также «Цифровое ТВ». Под последним в ИРИ подразумевают стриминг-сервисы вроде Netflix и Amazon Prime.

В частности, в категории браузеры эксперты предложили «Яндекс. Браузер», «Спутник» и «Рамблер», для электронных сообщений и хранения в облаке предлагаются российские аналоги от «Яндекс» и Mail.Ru. Достойной альтернативой картам Google они сочли «Яндекс. Карты», «2ГИС» и Maps.me, разработанных за рубежом соцсетям — «ВКонтакте» и «Одноклассники», а Apple Music и Spotify предложили заменить «Яндекс. Музыкой», Boom, Zaycev.net и Zvooq. В качестве замены зарубежным антивирусам эксперты назвали Kaspersky и Dr. Web, цифровому ТВ — IVI.ru, Okko, Amediateka, Kinopoisk, телевидение от «Ростелекома» и сотовых операторов.