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Экс-глава Domino’s Pizza займется развитем foodtech Mail.Ru Group
Бывший глава Domino’s Pizza в России Гюванч Донмез стал вице-президентом по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.Ru Group. В июле ИТ-компания объявила, что займется развитием этого направления в рамках СП со Сбербанком
Гюванч Донмез (Фото: donmezguvenc / Facebook)

Экс-гендиректор «Domino’s Pizza Россия» Гюванч Донмез курирует Delivery Club, рассказал РБК источник на российском ИТ-рынке. Представитель пресс-службы Mail.Ru Group подтвердил эту информацию, пояснив, что Донмез занял пост вице-президента по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.Ru Group. «Учитывая большой опыт Гюванча [Донмеза] в развитии ресторанов быстрого питания, знание рынка общественного питания в России и большого опыта в маркетинге, мы рассчитываем на еще более динамичное развитие сервиса», — заявил представитель интернет-холдинга.

Сам Донмез отказался комментировать свое назначение, переадресовав запрос в пресс-службу Mail.Ru Group.

С 2015-го и по начало июня этого года топ-менеджер возглавлял российское подразделение DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии. «Господин Донмез проинформировал правление о том, что сосредоточится на своих личных инвестициях», — говорится в сообщении DP Eurasia N.V. на сайте Лондонской биржи о его уходе из компании.

Донмез начал карьеру в 1999 году в компании Procter & Gamble, где сначала отвечал за продвижение разных категорий продуктов, а в 2011-м стал директором по маркетингу направления beauty в российском подразделении компании. В 2013 году он был назначен директором по маркетингу Samsung в России. Донмез также выступает инвестором сети бургерных своей сестры.

Акцент на Foodtech

Основным сервисом в сегменте foodtech (работает на стыке рынков технологий и продуктов питания) в Mail.Ru Group считается Delivery Club, который был выкуплен у немецкой компании FoodPanda за $100 млн в ноябре 2016 года. Во втором квартале 2019-го выручка Delivery Club достигла 865 млн руб., что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Сейчас сервис работает в 120 городах и сотрудничает с 10,5 тыс. ресторанов. Mail.Ru Group прогнозирует, что по итогам текущего года Delivery Club увеличит выручку до 3,8 млрд руб.

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Mail.Ru договорилась о покупке Delivery Club за $100 млн

В начале 2018 года Mail.Ru Group создала подразделение Foodtech Ventures для инвестиций в foodtech-проекты с целью вложений в любые стартапы, связанные с едой и технологиями, в частности в сервисы по онлайн-бронированию столов, доставке продуктов или еды по подписке, а также по размещению вендинговых автоматов. Это подразделение уже инвестировало в проект MamaFood (сумма не раскрывалась), в партнерстве с которым в Москве Delivery Club запустила вендинговые автоматы с готовой едой под брендом DC Daily.

При этом Delivery Club догоняет основной конкурент — сервис «Яндекс.Еда», созданный в 2017 году. Его выручка во втором квартале составила 776 млн руб. Как заявлял глава «Яндекс.Еда» Максим Фирсов, с сентября 2018 года это крупнейший сервис доставки еды в Москве и по выручке, и по количеству заказов.

Представитель Mail.Ru Group замечал на это, что по итогам всего прошлого года они остаются лидерами рынка. На прошлой неделе, 25 июля,  Mail.Ru Group и Сбербанк сообщили о создании совместного предприятия в сфере такси и фудтеха стоимостью свыше 100 млрд руб. Интернет-холдинг внесет в СП доли в сервисах Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад партнеров может быть увеличен на 18,1 млрд руб. Операционным управлением создаваемой компании займутся команды «Ситимобил» и Delivery Club. Партнеры рассчитывают, что их СП станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. в течение трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.

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Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Как пояснил РБК представитель Mail.Ru Group, Гюванч Донмез пришел в компанию до объявления о совместном предприятии со Сбербанком. «Его назначение — решение Mail.Ru Group», — сообщил он.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
При участии: Мария Коломыченко
Теги: Mail.Ru Group, Domino's Pizza, топ-менеджер, доставка еды
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