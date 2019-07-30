Экс-глава Domino’s Pizza займется развитем foodtech Mail.Ru Group

Бывший глава Domino’s Pizza в России Гюванч Донмез стал вице-президентом по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.Ru Group. В июле ИТ-компания объявила, что займется развитием этого направления в рамках СП со Сбербанком

Гюванч Донмез (Фото: donmezguvenc / Facebook)

Экс-гендиректор «Domino’s Pizza Россия» Гюванч Донмез курирует Delivery Club, рассказал РБК источник на российском ИТ-рынке. Представитель пресс-службы Mail.Ru Group подтвердил эту информацию, пояснив, что Донмез занял пост вице-президента по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.Ru Group. «Учитывая большой опыт Гюванча [Донмеза] в развитии ресторанов быстрого питания, знание рынка общественного питания в России и большого опыта в маркетинге, мы рассчитываем на еще более динамичное развитие сервиса», — заявил представитель интернет-холдинга.

Сам Донмез отказался комментировать свое назначение, переадресовав запрос в пресс-службу Mail.Ru Group.

С 2015-го и по начало июня этого года топ-менеджер возглавлял российское подразделение DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии. «Господин Донмез проинформировал правление о том, что сосредоточится на своих личных инвестициях», — говорится в сообщении DP Eurasia N.V. на сайте Лондонской биржи о его уходе из компании.

Донмез начал карьеру в 1999 году в компании Procter & Gamble, где сначала отвечал за продвижение разных категорий продуктов, а в 2011-м стал директором по маркетингу направления beauty в российском подразделении компании. В 2013 году он был назначен директором по маркетингу Samsung в России. Донмез также выступает инвестором сети бургерных своей сестры.