Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,06 57,33 EUR Нал. 71,12 70,28 USD Бирж. 57,68 +0,23 EUR Бирж. 70,51 -0,05 USD ЦБ. 57,58 -0,19 EUR ЦБ. 70,59 -0,37 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 6717,00 -184,30 MOEX 2293,24 +1,22% RTS 1252,75 +1,00% Brent 68,40 +0,18% DJIA 24551,10 +1,18% Nasdaq 7099,46 +0,81% FTSE 7190,60 +2,23%
Mail.Ru Group создала структуру для инвестиций в стартапы в сфере питания
Лента новостей
Претензии к зеркалу: в чем ошибаются противники ЕГЭ 18:06, Мнение «РуссНефть» ответила на статью об идее Гуцериева избавиться от Glencore 18:05, Бизнес В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым 17:59, Политика Dr.Web предупредил о нацеленном на клиентов Сбербанка вирусе 17:56, Общество Дерипаску включили в список кандидатов в совет директоров «Норникеля» 17:54, Бизнес В Москве арестовали протащившего на двери машины инспектора ДПС водителя 17:50, Общество Защита обжаловала отправку петербургского курсанта в психбольницу 17:45, Общество Главный судья матча «Спартака» получил неудовлетворительную оценку 17:43, Спорт Посол России обрадовался сообщению о приходе в сознание Юлии Скрипаль 17:35, Общество Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта для своего молока 17:29, Экономика В Санкт-Петербурге на АЗС произошел взрыв 17:27, Общество Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 17:26, РБК и Билайн Минтранс извинился за охрану Литейного моста после инцидента с «Вестями» 17:23, Общество Собственники торговых точек в «Зимней вишне» попросили не сносить ТЦ 17:18, Общество ФСБ назвала самую опасную террористическую группировку 17:17, Общество Главу карельского «Мемориала» оправдали по статье о детской порнографии 17:11, Общество Московская биржа ответила на претензии Генпрокуратуры 17:07, Финансы Проверено наукой: как поддержать организм весной 17:01, Спецпроект РБК PINK Подозреваемого в отравлении коллег таллием отправили под домашний арест 16:59, Общество Посол России прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль c сестрой 16:51, Общество Почему в России нет электромобилей 16:42, Авто Власти Финляндии разрешили строительство «Северного потока-2» 16:42, Бизнес Криптовалюта Tron подорожала на 67% на фоне падения рынка 16:38, Крипто Востриков с тещей записал обращение к Путину с критикой пожарной службы 16:32, Общество «Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией России 16:24, Бизнес Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления 16:21, Общество Перу экстрадирует в Россию главу «Золотой Лиги» Дикого 16:16, Общество Суд арестовал изъятые во время обысков деньги братьев Магомедовых 16:14, Общество
Mail.Ru Group создала структуру для инвестиций в стартапы в сфере питания
Технологии и медиа, 18:12
0
Mail.Ru Group создала структуру для инвестиций в стартапы в сфере питания

Mail.Ru Group создала подразделение для инвестиций в проекты, работающие на стыке рынков технологий и продуктов питания (foodtech). Об этом РБК рассказал представитель компании. Подразделение получило название Mail.Ru Foodtech Ventures.

Компании интересны вложения в любые стартапы, связанные с едой и технологиями, пояснил представитель Mail.Ru Group. Среди них — сервисы по онлайн-бронированию столов, доставке продуктов или еды по подписке, а также по размещению вендинговых автоматов. При этом форма участия может быть разной — от покупки компаний полностью до инвестиций в развитие.

Кроме этого, подразделение будет отвечать за развитие существующих проектов компании в этой сфере. В конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае 2017-го — второй по величине сервис ZakaZaka. В марте этого года Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.

Mail.Ru Foodtech Ventures возглавил управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич. Его прошлую позицию займет Андрей Цыценко, сооснователь ZakaZaka и маркетплейса Pandao, также принадлежащего интернет-холдингу. Размер средств, выделенных на новое подразделение, компания не раскрывает.

«Для нас развитие foodtech-направления интересно еще и большими возможностями синергии с другими продуктами Mail.Ru Group», — отметил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Свой сервис доставки еды развивает также конкурент Mail.Ru Group — «Яндекс». В декабре 2017 года «Яндекс.Такси» объявил о закрытии сделки по покупке 100% московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox. Сумма сделки составила 595 млн руб. Позже Foodfox был переименован в «Яндекс.Еду». В ближайшее время компания планирует вывести сервис в Санкт-Петербург и города-миллионники.

Теги: Mail.Ru Group , Инвестиции , сервис доставки
Главное
Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления Общество
Материалы по теме
Основатель Delivery Club с партнерами инвестировал в похожий сервис в СНГ Технологии и медиа
«Яндекс» запустит сервис доставки еды в Петербурге и городах-миллионниках Технологии и медиа
Сооснователь Mail.Ru Group вложился в разработку беспилотных грузовиков Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.