Mail.Ru Group создала структуру для инвестиций в стартапы в сфере питания

Mail.Ru Group создала подразделение для инвестиций в проекты, работающие на стыке рынков технологий и продуктов питания (foodtech). Об этом РБК рассказал представитель компании. Подразделение получило название Mail.Ru Foodtech Ventures.

Компании интересны вложения в любые стартапы, связанные с едой и технологиями, пояснил представитель Mail.Ru Group. Среди них — сервисы по онлайн-бронированию столов, доставке продуктов или еды по подписке, а также по размещению вендинговых автоматов. При этом форма участия может быть разной — от покупки компаний полностью до инвестиций в развитие.

Кроме этого, подразделение будет отвечать за развитие существующих проектов компании в этой сфере. В конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае 2017-го — второй по величине сервис ZakaZaka. В марте этого года Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.

Mail.Ru Foodtech Ventures возглавил управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич. Его прошлую позицию займет Андрей Цыценко, сооснователь ZakaZaka и маркетплейса Pandao, также принадлежащего интернет-холдингу. Размер средств, выделенных на новое подразделение, компания не раскрывает.

«Для нас развитие foodtech-направления интересно еще и большими возможностями синергии с другими продуктами Mail.Ru Group», — отметил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Свой сервис доставки еды развивает также конкурент Mail.Ru Group — «Яндекс». В декабре 2017 года «Яндекс.Такси» объявил о закрытии сделки по покупке 100% московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox. Сумма сделки составила 595 млн руб. Позже Foodfox был переименован в «Яндекс.Еду». В ближайшее время компания планирует вывести сервис в Санкт-Петербург и города-миллионники.