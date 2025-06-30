Владимир Тодоров покинет пост главреда «Ленты.ру»

Руководивший с 2017 года интернет-изданием «Лента.ру» Владимир Тодоров покинет пост главного редактора, чтобы сосредоточиться на работе в онлайн-кинотеатре Okko. Тодоров возглавил «Ленту.ру» в возрасте 23 лет

Владимир Тодоров (Фото: Михаил Дмитриев / НИУ ВШЭ)

Главный редактор портала «Лента.ру» Владимир Тодоров покинет свой пост. Об этом РБК сообщили четыре источника, близких к изданию, и один собеседник на медиарынке. В холдинге Rambler&Co, владеющем «Лентой.ру», подтвердили информацию и уточнили, что с 1 июля временно исполняющим обязанности главного редактора «Ленты.ру» станет исполнительный директор холдинга по медиа Андрей Цыпер.

Причины ухода Тодорова с должности главреда «Ленты.ру» неизвестны. Один из собеседников утверждает, что он полностью перейдет в онлайн-кинотеатр Okko, где с 2024 года занимает пост продюсера по документальному контенту. План сосредоточиться на продюсерской деятельности в Okko как одну из причин ухода называет и еще один собеседник на медиарынке. Сам Тодоров заявил, что планирует «посвящать больше усилий продюсированию как документальных, так и других проектов в сфере кино».

Тодоров возглавил «Ленту.ру» в 2017 году в возрасте 23-х лет, сменив на этой должности Александра Белоновского. Должность Тодорову тогда предложил Александр Мамут, считавший, что «Ленте» «нужно стать более провокационной, ироничной и хайповой, а также привлечь молодую аудиторию и развивать новые форматы». До назначения на пост главного редактора Тодоров был редактором отдела «Интернет и СМИ» в издании, а также возглавлял раздел «Технологии» сайта «Газета.ру».