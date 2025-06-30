Владимир Тодоров покинет пост главреда «Ленты.ру»
Главный редактор портала «Лента.ру» Владимир Тодоров покинет свой пост. Об этом РБК сообщили четыре источника, близких к изданию, и один собеседник на медиарынке. В холдинге Rambler&Co, владеющем «Лентой.ру», подтвердили информацию и уточнили, что с 1 июля временно исполняющим обязанности главного редактора «Ленты.ру» станет исполнительный директор холдинга по медиа Андрей Цыпер.
Причины ухода Тодорова с должности главреда «Ленты.ру» неизвестны. Один из собеседников утверждает, что он полностью перейдет в онлайн-кинотеатр Okko, где с 2024 года занимает пост продюсера по документальному контенту. План сосредоточиться на продюсерской деятельности в Okko как одну из причин ухода называет и еще один собеседник на медиарынке. Сам Тодоров заявил, что планирует «посвящать больше усилий продюсированию как документальных, так и других проектов в сфере кино».
Тодоров возглавил «Ленту.ру» в 2017 году в возрасте 23-х лет, сменив на этой должности Александра Белоновского. Должность Тодорову тогда предложил Александр Мамут, считавший, что «Ленте» «нужно стать более провокационной, ироничной и хайповой, а также привлечь молодую аудиторию и развивать новые форматы». До назначения на пост главного редактора Тодоров был редактором отдела «Интернет и СМИ» в издании, а также возглавлял раздел «Технологии» сайта «Газета.ру».
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