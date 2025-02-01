ТАСС сменит главного редактора
Пост главного редактора информационного агентства ТАСС займет Светлана Каражас. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке и подтвердил собеседник, близкий к агентству.
Михаил Петров, который сейчас занимает пост главного редактора ТАСС, останется в агентстве на посту заместителя гендиректора, говорят собеседники РБК. Один из них отмечает, что теперь в его ведении будет в том числе GR — взаимодействие с государственными органами власти. Документы о кадровых перестановках, по словам источников РБК, будут подписаны в ближайшее время.
РБК направил запросы в пресс-службу ТАСС, а также Светлане Каражас, Михаилу Петрову и гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
Каражас работает в ТАСС с начала 2024 года. До назначения она была первым заместителем главного редактора. В агентство Каражас пришла из МИА «Россия Сегодня», где была заместителем директора главной дирекции информации.
Михаил Петров был назначен главным редактором ТАСС в 2019 году. В агентстве он работает больше 20 лет. В разное время Петров был корреспондентом кремлевского пула, руководил редакцией кремлевско-правительственной информации, также был заместителем главного редактора.
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