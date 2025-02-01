 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

ТАСС сменит главного редактора

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Главным редактором агентства ТАСС станет пришедшая в 2024 году из РИА Новости Светлана Каражас. Михаил Петров займет пост заместителя гендиректора
Светлана Каражас
Светлана Каражас (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Пост главного редактора информационного агентства ТАСС займет Светлана Каражас. Об этом РБК сообщили два источника на медиарынке и подтвердил собеседник, близкий к агентству.

Михаил Петров, который сейчас занимает пост главного редактора ТАСС, останется в агентстве на посту заместителя гендиректора, говорят собеседники РБК. Один из них отмечает, что теперь в его ведении будет в том числе GR — взаимодействие с государственными органами власти. Документы о кадровых перестановках, по словам источников РБК, будут подписаны в ближайшее время.

РБК направил запросы в пресс-службу ТАСС, а также Светлане Каражас, Михаилу Петрову и гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»
Технологии и медиа
Федор&nbsp;Бондарчук

Каражас работает в ТАСС с начала 2024 года. До назначения она была первым заместителем главного редактора. В агентство Каражас пришла из МИА «Россия Сегодня», где была заместителем директора главной дирекции информации.

Михаил Петров был назначен главным редактором ТАСС в 2019 году. В агентстве он работает больше 20 лет. В разное время Петров был корреспондентом кремлевского пула, руководил редакцией кремлевско-правительственной информации, также был заместителем главного редактора.

Читайте РБК в Telegram

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
ТАСС информационное агентство РИА Новости СМИ отставки и назначения


 

Материалы по теме
В зоне военной операции погиб редактор «Известий» Максим Елисеев
Политика
Суд в Москве оштрафовал экс-редакторов Brief по статье об иноагентах
Общество
В «Коммерсанте» сменится главный редактор
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде попали два россиянинаОбщество, 14:29
Умер экс-президент Германии Хорст КёлерПолитика, 14:18
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Беспутин сменил Кириенко на посту главы Федерации бокса РоссииСпорт, 14:07
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 14:01
Медведев призвал не забывать слова сенатора из Чехии о блокаде ЛенинградаПолитика, 13:41
ГУР Украины ответило на обвинения в причастности к протестам в СловакииПолитика, 13:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Тарасова раскритиковала уровень фигуристок на чемпионате ЕвропыСпорт, 13:28
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 13:22
ТАСС сменит главного редактораТехнологии и медиа, 13:16
Сможете угадать автомобиль по названию цвета? Давайте проверимАвто, 13:14
Владимир Мединский стал кандидатом на пост главы Союза писателейПолитика, 13:13
Глава МИД Эстонии допустил переход к России природных ресурсов УкраиныПолитика, 12:59
Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя на турнире ATP в Монпелье. ВидеоСпорт, 12:47