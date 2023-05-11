Астрономы обнаружили у Сатурна 28 новых спутников

Сатурн (Фото: National Aeronautics & Space Adm / Global Look Press)

Международный астрономический союз подтвердил обнаружение 28 новых спутников Сатурна. С начала мая Центр малых планет Международного астрономического союза стал активно публиковать новые подтверждения открытий спутников Сатурна.

Спутники получили имена: S/2019 S 13, S/2020 S 6, S/2019 S 12, S/2006 S 14, S/2019 S 11, S/2004 S 47, S/2019 S 10, S/2004 S 46, S/2019 S 9, S/2019 S 8, S/2019 S 7, S/2006 S 13, S/2019 S 6, S/2006 S 12, S/2006 S 11, S/2004 S 45, S/2004 S 44, S/2004 S 43, S/2019 S 5, S/2006 S 10, S/2004 S 42, S/2007 S 6, S/2020 S 5, S/2020 S 4, S/2004 S 41, S/2019 S 4, S/2020 S 3, S/2007 S 5.

Ученые отметили, что вокруг Сатурна также может вращаться несколько тысяч мелких спутников диаметром до одного километра. Но обнаружить их крайне сложно, сообщил в беседе с N + 1 Эдвард Эштон (Edward Ashton) из Университета Британской Колумбии. Он вместе с коллегами создал поисковую программу, которая использовала в 2019-2021 годах наблюдения с телескопа CFHT. Теперь результаты этих исследований обрабатываются и публикуются.

Теперь Сатурн снова обладает максимальным количеством спутников в Солнечной системе. У планеты их 118. Долгое время планетой с самым большим числом спутников считался Юпитер, у него их 92.