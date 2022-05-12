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Астрономы показали изображение черной дыры в центре Млечного пути

Ученые более трех лет наблюдали за сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Обсерваториями EHT по всему миру было сделано множество изображений объекта, которые объединили в одно
Фото: EHT Collaboration
Фото: EHT Collaboration

Команда астрономов и ученых Event Horizon Telescope (EHT) впервые опубликовала снимок сверхмассивной черной дыры Sagittarius А* (Стрелец А*) в центре Млечного пути — галактике, в которой расположена планета Земля. Об этом говорится в заявлении на сайте EHT.

В EHT подчеркнули, что хотя люди не могут видеть на изображении саму черную дыру, поскольку она совершенно темная, светящийся газ вокруг нее дает характерный признак: темную центральную область, называемую «тенью», окруженную яркой кольцеобразной структурой.

«Мы были ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти беспрецедентные наблюдения значительно улучшили наше понимание процессов, которые происходят в центре нашей галактики», — сказал ученый Джеффри Бауэр.

Черными дырами называют те области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что их не может покинуть даже свет.

Стрелец А* находится на расстоянии около 27 тыс. световых лет от Земли. Диаметр черной дыры примерно в 17 раз больше диаметра Солнца и в четыре млн раз массивнее.

Ученые опубликовали снимки черной дыры в центре Млечного Пути
Технологии и медиа
Фото:I. Heywood, SARAO

10 апреля 2019 года команда EHT впервые опубликовала снимки черной дыры, расположенной в галактике M87 на расстоянии около 55 млн световых лет от Земли. Обнаружить объект астрономам удалось с помощью группы из восьми наземных радиотелескопов планетарного масштаба Event Horizon. Масса черной дыры в галактике М87 оценивается в 6,5 млрд масс Солнца, а ее диаметр — в 40 млрд км (больше, чем у Солнечной системы).

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В начале февраля этого года ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) уже публиковали снимки черной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути, сделанные на телескоп MeerKAT. Изображения удалось получить спустя три года исследований. Ученые провели 20 сессий общей длительностью 200 часов, после чего суперкомпьютеры проанализировали 70 терабайт данных. По оценке астрофизиков, черной дыре более 4 млн лет.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
черная дыра космос астрономы
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Ученые опубликовали снимки черной дыры в центре Млечного Пути
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