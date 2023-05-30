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Forbes узнал об идее дать РКН право продавать банкам данные абонентов

Forbes: РКН может получить право хранить данные абонентов и продавать их банкам
РКН может получить доступ к широкому ряду данных об абонентах в рамках создания системы проверки сведений о них. Эти данные ведомство сможет продавать банкам. Участники рынка опасаются утечек из-за появления посредника в виде РКН
Фото: РБК
Фото: РБК

В рамках создания единой базы информации об абонентах мобильных операторов сбором данных может заняться Роскомнадзор, следует из новых к поправок к уже внесенному в Госдуму законопроекту, пишет Forbes со ссылкой на копию документа. Эту информацию РКН сможет продавать банкам.

Речь идет о законопроекте 2018 года, который год спустя приняли в первом чтении и с тех пор идет прием поправок. В нем предлагается создать единую информационную систему проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) для борьбы с телефонным мошенничеством и упрощению идентификации клиентов банков.

РКН может получить право проверки данных через свою уже существующую систему для борьбы с рынком серых сим-карт и телефонных мошенничеств после ее доработки. Корпоративным клиентам мобильных операторов придется регистрировать конечных пользователей сим-карт на «Госуслугах», РКН будет контролировать это.

В систему будут поступать данные о корректности номера, паспортных данных, сим-карте и ее замене, о факте подключения, выключения функции переадресации, идентификаторах устройства (IMEI) и его смены, пишет журнал. Сейчас такие данные в системе не хранятся.

Согласно поправкам к ним получат доступ ЦБ, банки, операторы «и иные организации по решению правительства». Банки будут получать информацию за плату и смогут использовать ее для скоринга (система оценки клиентов) и антифрода (предотвращение мошеннических транзакций).



Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) критически оценила поправки, пишет Forbes. На встрече, где они обсуждались, присутствовали представители операторов связи, Минцифры, «Яндекса» и др. В комиссии отметили, что появление посредника повлияет на безопасность, так как может увеличить вероятность утечек.

Для борьбы с серыми сим-картами РКН уже получил доступ к некоторым данным об абонентах (например, ФИО, месте жительства и т. д.) Раньше ими располагали только операторы, получить сведения могли только правоохранительные органы. В ведомстве поясняли, что информация нужна для выявления лиц, использующих оформленные на других сим-карты.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роскомнадзор абоненты мобильные операторы российские банки

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