Минцифры предложило новые правила сбора данных абонентов для ФСБ

Трафик, который операторы сохраняют по требованию ФСБ в соответствии с «законом Яровой», предлагается делить на категории, чтобы потом его было проще анализировать

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры предложило внести изменения в порядок сбора данных абонентов через систему технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных актов, внимание на него обратил «Коммерсант».

Документ устанавливает технические параметры работы и получения информации с помощью оборудования для ОРМ, которое операторы должны устанавливать на свои сети по «закону Яровой» в соответствии с требованиями ФСБ. В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления оборудованием, который находится у ФСБ, и техническими средствами, которые установлены у операторов. Документ также регламентирует параметры сбора информации, формат ее хранения, взаимную аутентификацию техсредств и пульта управления, резервирование пропускной способности каналов между ними.

ИТ-специалист Филипп Кулин пояснил газете, что предложенные изменения делят трафик, который сохраняют системы ОРМ, на четыре категории: действия в браузере и их запись, обращения к доменным именам, действия в личных кабинетах абонентов провайдеров, запись звонков через интернет. Эти данные собирались и раньше, но не выделялись отдельно при хранении.

По словам эксперта, запись всего трафика пользователей оказалась бесполезной для анализа. Разбивка на категории позволит предварительно обрабатывать информацию перед хранением для того, чтобы позже ее было проще анализировать.

В Минцифры подчеркнули, что изменения касаются производителей оборудования и органов его сертификации. Дополнительных затрат со стороны операторов не потребуется, добавили там.

В Tele2 сообщили, что изучают документ, в МТС, «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «Мегафоне» отказались от комментариев, пишет газета.

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Один из разработчиков систем ОРМ, компания «Норси-Транс», сообщила, что после того, как ведомство уточнит требования к техническим средствам, разработчики обновят софт. По его словам, операторы не понесут значительные затраты.

Однако источник «Коммерсанта», знакомый с архитектурой построения таких систем, указал на то, что в документе есть пункт, устанавливающий требования к времени скачивания информации, которая подлежит сохранению. Если используемое сейчас оборудование не справится с новыми требованиями, операторы вынуждены будут покупать новое, пояснил он.

Ранее на неделе Минцифры предложило ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора системы ОРМ. Предполагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% годовой выручки, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб. Также в первый раз может быть вынесено лишь предупреждение.

В министерстве пояснили, что небольшие операторы экономят и не устанавливают необходимое оборудование. «Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может», — заявили там.