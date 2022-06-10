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Минцифры предложило новые правила сбора данных абонентов для ФСБ

Трафик, который операторы сохраняют по требованию ФСБ в соответствии с «законом Яровой», предлагается делить на категории, чтобы потом его было проще анализировать
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры предложило внести изменения в порядок сбора данных абонентов через систему технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных актов, внимание на него обратил «Коммерсант».

Документ устанавливает технические параметры работы и получения информации с помощью оборудования для ОРМ, которое операторы должны устанавливать на свои сети по «закону Яровой» в соответствии с требованиями ФСБ. В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что проект приказа корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления оборудованием, который находится у ФСБ, и техническими средствами, которые установлены у операторов. Документ также регламентирует параметры сбора информации, формат ее хранения, взаимную аутентификацию техсредств и пульта управления, резервирование пропускной способности каналов между ними.

ИТ-специалист Филипп Кулин пояснил газете, что предложенные изменения делят трафик, который сохраняют системы ОРМ, на четыре категории: действия в браузере и их запись, обращения к доменным именам, действия в личных кабинетах абонентов провайдеров, запись звонков через интернет. Эти данные собирались и раньше, но не выделялись отдельно при хранении.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам эксперта, запись всего трафика пользователей оказалась бесполезной для анализа. Разбивка на категории позволит предварительно обрабатывать информацию перед хранением для того, чтобы позже ее было проще анализировать.

В Минцифры подчеркнули, что изменения касаются производителей оборудования и органов его сертификации. Дополнительных затрат со стороны операторов не потребуется, добавили там.

В Tele2 сообщили, что изучают документ, в МТС, «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «Мегафоне» отказались от комментариев, пишет газета.

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Один из разработчиков систем ОРМ, компания «Норси-Транс», сообщила, что после того, как ведомство уточнит требования к техническим средствам, разработчики обновят софт. По его словам, операторы не понесут значительные затраты.

Однако источник «Коммерсанта», знакомый с архитектурой построения таких систем, указал на то, что в документе есть пункт, устанавливающий требования к времени скачивания информации, которая подлежит сохранению. Если используемое сейчас оборудование не справится с новыми требованиями, операторы вынуждены будут покупать новое, пояснил он.

Ранее на неделе Минцифры предложило ввести оборотный штраф за отсутствие у оператора системы ОРМ. Предполагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% годовой выручки, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб. Также в первый раз может быть вынесено лишь предупреждение.

В министерстве пояснили, что небольшие операторы экономят и не устанавливают необходимое оборудование. «Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может», — заявили там.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ФСБ «закон Яровой» трафик Минцифры
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