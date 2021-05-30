У сим-карт с российским шифрованием появились первые пользователи

Сим-карты, которые должны создавать «доверенную среду» на смартфонах, начал внедрять «Воентелеком». При развитии 5G переход на такие сим-карты может стать обязательным для всех

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Суть проекта

О том, что «Воентелеком» тестирует доверенные сим-карты, то есть оснащенные российской криптографией, РБК рассказал один из участников проекта, компания IDX (разработчик сервисов идентификации). Пока речь идет о «нескольких сотнях сим-карт», но по итогам эксперимента, который должен завершиться в конце этого года, проект может быть расширен.

По словам гендиректора IDX Светланы Беловой, «Воентелеком» — первый оператор, который начал тест. Он же первым стал использовать на своей сети аппаратный модуль безопасности (HSM; позволяет внедрить отечественную криптографию в телекоммуникационное оборудование, которое используют сотовые операторы). Таким образом, «Воентелеком» сделал своего виртуального мобильного оператора (MVNO; оказывает услуги на сетях «реальных» операторов) нужного класса безопасности, отметила Белова.

IDX в проекте отвечает за разработку сервисов на базе доверенной сим-карты. В базовый комплект входят: квалифицированная электронная подпись (КЭП), автозаполнение (позволяет в защищенной области хранить персональные данные и с согласия пользователя использовать их для заполнения анкет банков, страховых компаний, интернет-магазинов и т.д.), генерация одноразовых паролей, возможность использовать сим-карту как токен для платежных приложений по аналогии с ApplePay. «Для различных российских платежных приложений типа SberPay, TinkoffPay и т.д. зарубежные мобильные операционные системы — что iOS, что Android — это недоверенные среды, за операции в них не могут поручиться ни ФСБ, ни банк. Мы не знаем, какие закладки там есть. Использование доверенной сим-карты, на которой будут храниться платежные данные, позволяет решить эту проблему. Мы можем быть уверены, что эти данные неуязвимы для внешних или внутренних атак», — пояснила Светлана Белова. По ее словам, многие пользователи выражают недовольство из-за необходимости предоставлять свои данные в открытом доступе. Доверенная сим-карта позволяет, не раскрывая данные, предоставить достоверную информацию для бизнеса. Например, при покупке алкоголя или сигарет можно подтвердить, что вам больше 18 лет, не раскрывая даты рождения.