Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию

Институт им. Лебедева, который создал сим-карту с российской криптографией, получил госсубсидию в ₽165 млн. Требование об обязательном использовании таких сим-карт не утверждено, но институт рассчитывает на спрос

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства. Субсидия была выделена в конце 2019 года Институту точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН (ИТМиВТ), который пока является единственным в России разработчиком готового решения для использования отечественной криптографии в сетях связи.

Как пояснил РБК гендиректор ИТМиВТ Александр Князев, из субсидии будет компенсирована часть затрат на разработку аппаратных модулей безопасности (Hardware security module; HSM, позволяют внедрить отечественную криптографию в телекоммуникационное оборудование, которое используют сотовые операторы). Минпромторг возместил часть затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые институт проводил в 2019 году, уточнил Князев. Сколько всего было потрачено на эту работу и какую часть компенсировало министерство, он не сообщил.

С 1 декабря 2019 года вступили в силу требования Минкомсвязи аутентифицировать и идентифицировать абонентов с использованием криптографии, одобренной ФСБ. С этой даты поставщики телеком-оборудования для сетей сотовой связи должны были или начать сертифицировать некоторые элементы собственной инфраструктуры как средство криптографической защиты информации, или установить внешний HSM, который разработал ИТМиВТ.

«Серийное производство HSM пока не началось, но основную производственную базу мы создали. На данном этапе мы проводим испытание с некоторыми вендорами, которые поставляют телеком-оборудование операторам связи, и скоро начнем процесс подготовки по заключению первых договоров на поставку наших модулей», — сообщил Князев. Конкретные сроки он не назвал.

По его оценке, на всю «большую четверку» и виртуальных мобильных операторов потребуется закупить 400–500 HSM. Эту партию институт готов произвести самостоятельно, используя собственную производственную базу.