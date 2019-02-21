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Экс-владелец российского Forbes решил обанкротить свое ИП
Бывший владелец российской версии журнала Forbes Александр Федотов предупредил о намерении запустить собственное банкротство как индивидуального предпринимателя. Кредиторы требуют в суде с Федотова 320 млн руб.
Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Индивидуальный предприниматель Александр Федотов намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве себя как индивидуального предпринимателя. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Федресурс» и обусловлено невозможностью ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd. Дата рождения предпринимателя и ИНН свидетельствуют, что речь идет о президенте медиагруппы AMCG и бывшем владельце российской версии журнала Forbes.

Заявление о собственном банкротстве в суд в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» Федотов может подать 1 марта.

Связаться с Александром Федотовым не удалось. РБК направил запрос в головную компанию AMCG — «Арт трейдинг портфолио менеджмент».

Предпринимательский подход

Как индивидуальный предприниматель Александр Федотов был зарегистрирован в Москве в феврале 2009 года, свидетельствуют данные ЕГРИП. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, деятельность в области права и бухгалтерского учета.

С сентября 2017 года Федотов в статусе ИП управляет принадлежащим ему ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Это управляющая компания других юрлиц, связанных с Федотовым. В том числе «Арт трейдинг портфолио менеджмент» ранее выполняла функции управляющей компании АО «АС Рус Медиа», издающей российскую версию журнала Forbes. В августе 2018 года Федотов продал компанию-издателя российского Forbes президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву.

С Александром Федотовым сейчас судятся два кредитора — Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин, следует из базы дел Гагаринского районного суда Москвы. Первый требует с Федотова и ранее связанных с ним компаний 170 млн руб., второй — только с Федотова 150 млн руб. В рамках судебного разбирательства по иску Поправки, гендиректора одной из компаний миллиардера Игоря Рыбакова (именно он предоставил заем Федотову, но потом переуступил право требования) суд вынес определение об аресте имущества Федотова на 170 млн руб. в качестве обеспечительной меры. К рассмотрению обоих дел по существу суд приступит 22 февраля.

Банкротство Федотова как индивидуального предпринимателя не станет препятствием для обращения к нему кредиторов с требованиями погасить задолженность, кредиторы смогут вступить в дело о банкротстве в случае его открытия, отмечает юрист компании «Стороженко и партнеры» Мирза Чирагов. По его словам, случаи, когда должник инициирует собственное банкротство, — распространенное явление. За счет создания задолженности от «дружеского кредитора» можно сделать собственное банкротство управляемым, указывает Чирагов.

РБК направил запрос представителю Поправки.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев
Теги: Forbes, Банкротство, Александр Федотов
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