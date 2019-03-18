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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,44%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Бывший владелец российского Forbes попросил признать свое ИП банкротом
Александр Федотов подал в суд заявление о своем банкротстве как индивидуального предпринимателя. Экс-владелец российской версии Forbes еще в феврале предупредил о том, что не в состоянии рассчитаться с кредиторами
Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление Александра Федотова о банкротстве как индивидуального предпринимателя, свидетельствуют материалы из базы суда. Данные заявителя полностью совпадают с ФИО бывшего владельца российской версии журнала Forbes — Александра Фомича Федотова.

Ранее Федотов, чьи дата рождения и ИНН свидетельствовали, что это именно основатель медиагруппы ACMG, уведомил на сайте «Федресурс» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве своего ИП. В качестве причины банкротства была указана «невозможность ИП погасить 381 млн руб. задолженности перед Silosso Co. Ltd».

Александр Федотов не ответил на звонок РБК.

Как индивидуальный предприниматель Федотов с сентября 2017 года управляет принадлежащим ему ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент». Это юрлицо ранее выполняло функции управляющей компании АО «АС Рус Медиа» — издателя российской версии журнала Forbes. В августе 2018 года контроль над «АС Рус Медиа» перешел к президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву. Сумма сделки не называлась.

Кредиторы требуют с Федотова в Гагаринском районном суде Москвы более 320 млн руб. В рамках одного из исков на 170 млн руб., заявителем по которому выступает Сергей Поправка, суд вынес определение об аресте имущества Федотова на те самые 170 млн руб. в качестве обеспечительной меры. Поправке переуступил право требования долга миллиардер, основатель холдинга «Технониколь» Игорь Рыбаков. Второй иск подан Валерием Шиндяпиным, которому Федотов должен 150 млн руб.

Автор: Мария Истомина
Теги: Forbes, Александр Федотов, Банкротство
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