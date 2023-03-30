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МТС откажется от яйца в логотипе компании

МТС представит новый логотип без яйца
МТС 30 марта объявит о масштабном ребрендинге, отказавшись от главного символа компании с 2006 года — яйца
МТС MTSS ₽257,95 +0,14% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В четверг, 30 марта, МТС объявит о полномасштабном ребрендинге, рассказал РБК президент компании Вячеслав Николаев. На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: «Быть лучше каждый день».

Разработкой бренда МТС занималась совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony.

Как пояснил в интервью РБК Вячеслав Николаев, после того как в 2019 году МТС немного визуально обновила бренд, стало понятно, что этого не хватило, поэтому потребовался полноценный ребрендинг. Он отметил, что компания уже какое-то время позволяла себе выступать без яйца на логотипе, а только с полосой и надписью МТС. По словам Николаева, они делали большое количество исследований, и выяснилось, что brand awareness (осведомленность о бренде) очень высокое — 98%, но у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодежи, согласно исследованиям МТС, яйцо вызывает «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного», а поскольку предыдущий бренд был запоминающимся, запоминалась именно традиционность. Но сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором, подчеркнул Николаев. При этом на вопрос, ожидает ли МТС, что часть пользователей может уйти от нее после смены бренда, президент группы заверил, что «адептов яйца» у них нет.

Интервью с президентом МТС выйдет на сайте РБК в 11:15 мск.

Как у МТС появился символ в форме яйца

Первый полномасштабный ребрендинг компания провела в 2006 году, сменив буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний «Система Телеком» (в 2007 году была ликвидирована). Такое же визуальное решение для логотипа, но в другой цветовой гамме получили «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), «Комстар-ОТС» (упразднена в 2011 году) и «МТУ-Интел» (также упразднена).

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В компании настаивали, что использовали не яйцо, а «символ в форме яйца». «Выбранное для сквозного бренда визуальное решение — простой и вечный символ в форме яйца — очень точно раскрывает суть современных технологий: внешнюю простоту, которая скрывает захватывающую сложность содержания», — объяснял возглавлявший на тот момент МТС Леонид Меламед.

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип: делала его трехмерным, обновляла шрифты и т.д. Последний раз — в 2019 году. Тогда сменился слоган, вместо прежнего «Ты знаешь, что можешь!» появился «Быть лучше каждый день». Белое яйцо на красном фоне сменилось на красное яйцо на белом фоне. Также МТС поменяла шрифт. В компании объясняли смену визуального стиля обновленной стратегией по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. Стоимость ребрендинга не раскрывалась.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
При участии
Анна Балашова, Ирина Парфентьева
МТС ребрендинг яйцо оператор
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