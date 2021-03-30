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Virgin Galactic устроила презентацию зеркального космоплана

Это третье поколение кораблей SpaceShip. Компания Ричарда Брэнсона запланировала испытания VSS Imagine на лето. Космоплан, утверждают там, имеет революционный дизайн
Virgin Galactic SPCE $30 +0,67% Купить

Видео: VirginGalactic/youtube
Видео: VirginGalactic/youtube
Video

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала презентационный ролик про свой новый космоплан VSS Imagine, сообщается на ее сайте.

Космический корабль принадлежит к третьему поколению суборбитальных кораблей SpaceShip от Virgin Galactic. Компания планирует приступить к испытаниям VSS Imagine предстоящим летом в Нью-Мексико.

Фото:virgingalactic.com Фото:virgingalactic.com Фото:virgingalactic.com Фото:virgingalactic.com Фото:virgingalactic.com Фото:virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com

В Virgin Galactic особенно отметили, что космоплан имеет «революционный дизайн» и модульную конструкцию, которая, в частности, позволит упростить техническое обслуживание.

«Третье поколение космических кораблей заложит основу для разработки и производства транспортных средств будущего», — считают в Virgin Galactic.

Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Технологии и медиа
Фото:virgingalactic.com

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По словам генерального директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера,
представив суборбитальный корабль нового поколения, компания «положила начало флоту Virgin Galactic».

Сейчас Virgin Galactic продолжает тестировать космоплан предыдущего поколения VSS Unity. Пока он совершил два полета, последний состоялся в феврале 2019 года. В конце 2018 года в компании заявили, что VSS Unity смог подняться на 82 км над поверхностью Земли. На борту находились два пилота.

Брэнсон основал Virgin Galactic — частный космический туроператор — в 2004 году. По его замыслу, люди смогут летать на экскурсии в суборбитальные рейсы. Компания уже продала на них 600 билетов по $250 тыс.

Автор
Елена Чернышова
Virgin Galactic Ричард Брэнсон
Материалы по теме
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов
Технологии и медиа
Компания Брэнсона успешно испытала космический корабль для туристов
Технологии и медиа
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