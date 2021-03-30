Virgin Galactic устроила презентацию зеркального космоплана

Это третье поколение кораблей SpaceShip. Компания Ричарда Брэнсона запланировала испытания VSS Imagine на лето. Космоплан, утверждают там, имеет революционный дизайн

Видео: VirginGalactic/youtube

Video

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала презентационный ролик про свой новый космоплан VSS Imagine, сообщается на ее сайте.

Космический корабль принадлежит к третьему поколению суборбитальных кораблей SpaceShip от Virgin Galactic. Компания планирует приступить к испытаниям VSS Imagine предстоящим летом в Нью-Мексико.

В Virgin Galactic особенно отметили, что космоплан имеет «революционный дизайн» и модульную конструкцию, которая, в частности, позволит упростить техническое обслуживание.