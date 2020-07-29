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Технологии и медиа ,  
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Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов

В салоне установлено автоматизированное освещение, а также 16 камер, которые будут фиксировать все происходящее в полете. По прибытии туристы сразу же получат снимки, которыми они смогут поделиться в соцсетях
Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com

Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.

Фото: virgingalactic.com Фото: virgingalactic.com Фото: virgingalactic.com Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com

В салоне установлены кресла, подходящие как для перегрузок, так и для состояния невесомости, сообщается на сайте компании. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на который будут выводиться данные о полете в режиме реального времени. В кабине также установлено автоматическое освещение, которое синхронизируется с каждой фазой полета. Для наблюдения за Землей во время полета в кабине установлены 12 иллюминаторов.

Как уточняет издание TechCrunch, кресла для туристов созданы из углеродного волокна и алюминия, и спроектированы с учетом индивидуальных особенностей пассажиров. Так, например, в подголовниках есть углубления для волос, собранных в хвост. Ремни безопасности, которыми пассажиры будут пристегиваться, находясь в кресле во время полета, после размыкания втягиваются в кресло, пишет издание. Это сделано для того, чтобы во время невесомости пассажиры не цеплялись за них.

Организатор суборбитальных полетов Virgin Galactic вышел на биржу
Технологии и медиа
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Как сообщает Virgin Galactic, на борту будут установлены 16 камер, которые будут фиксироватьполет на видео и фото. TechCruch сообщает, что это позволит предоставить пассажирам полный фото- и видеоотчет об их полете. Некоторые из снимков будут доступны сразу же по прибытии, чтобы туристы могли поделиться ими в соцсетях.

Virgin Galactic была основана в 2004 году, компания планирует продавать места на суборбитальные полеты. Стоимость полета составляет $250 тыс. В феврале 2019 года компания впервые отправила самолет-носитель, в котором был пассажир, к границам космоса.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Virgin Galactic, космический корабль
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