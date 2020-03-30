Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета

На этом фоне в начале 2019 года резко увеличил свою активность букмекер 1XBet, не имеющий в России соответствующей лицензии Федеральной налоговой службы и поэтому не имеющий права продвигать свои услуги (ст. 7 закона «О рекламе» запрещает рекламу, если ее заказчик не имеет необходимой лицензии). Но после резкого всплеска в первом квартале 2019 года похже рекламы 1XBet в Рунете заметно стало меньше. По итогам всего года этот рекламодатель в рейтинге Mediascope занял только 20-е место.
На шестой строчке в рейтинге крупнейших заказчиков видеорекламы при этом оказался другой букмекер — «1хСтавка». Визуальный облик сайта этой конторы идентичен доступным «зеркалам» блокируемого в Рунете 1XBet. Но «1хСтавка» в отличие от 1XBet ведет свой бизнес в России на законных основаниях: у зарегистрированного в Брянске ООО «Букмекер Паб», на которое оформлен бизнес, есть лицензия Федеральной налоговой службы, и оно, как того требует законодательство, является членом отраслевой саморегулируемой организации.
Основной владелец «1хСтавка» не известен: 12,1% ООО «Букмекер Паб», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Дмитрию Казорину, 87,9% — кипрской Ehrilch Ltd, конечные бенефициары которой не прослеживаются.
В Mediascope уточняют, что у букмекеров «1хСтавка» и 1XBet есть пересечение по площадкам, где размещались их ролики, но не большое: первый рекламодатель задействовал в прошлом году 871 сайт, попавших в мониторинг, второй — 623; лишь на 322 сайтах появилась реклама сразу двух букмекеров.
Запросы РБК по адресам электронной почты, указанным на сайте «1хСтавка» и доступным зеркалам 1XBet, остались без ответа.
Что говорят правообладатели про борьбу с пиратством
Борьба с пиратами принесла свои результаты, единодушны опрошенные РБК правообладатели.
Положительная динамика наметилась еще в 2017 году, когда в рамках усовершенствованного антипиратского законодательства стали блокироваться и «зеркала» нелегальных ресурсов, заявила исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова. По ее словам, в 2019 году при участии экспертов ассоциации, были обработаны почти 5 тыс. заявок на признание интернет-ресурсов «зеркалами».
Доступность нелегального видеоконтент снизилась и после того, как осенью 2018 года был подписан антипиратский меморандум, в соответствии с которым поисковые системы стали оперативно удалять ссылки на сайты с нелегальным контентом, передал через пресс-службу президент Медиакоммуникационного союза Михаил Демин. В союзе напоминают, что с момента подписания меморандума из поисковой выдачи были удалены 2,4 млн ссылок.
Трафик из поиска на крупнейшие легальные кинотеатры за год вырос на 145%, на сайты телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов — на 37%, приводит свою статистику ноября 2019 года к ноябрю 2018-го представитель «Яндекса».
Демин ссылается и на расчеты «ТМТ Консалтинга», согласно которым в 2019 году рынок легальных видеосервисов в России вырос на 50%, при этом платящая аудитория благодаря развитию подписки выросла на 48%.
Явное снижение доступности пиратского контента отмечают и в Национальной медиа группе (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний» и др.). Там, в частности, напомнили о том, что в прошлом году был выключена сеть доставки контента Moonwalk, через которую доставлялся контент для 80% пиратских сайтов в России.
Если в конце 2018 года телевизионного контента в цифровой среде через платформу «Витрина ТВ» было 3 млн просмотров в месяц, то в конце 2019 года — уже 41 млн, приводит пример развития легальных видеосервисов заместитель гендиректора Национальной медиа группы Алексей Янчишин.
Снизилось ли потребление пиратского контента
То, что в первую десятку рекламодателей в сегменте онлайн-видео больше не входят ни Azino 777, ни 1XBet, не означает резкое снижение потребление пиратского контента, категоричен Бырдин из «Интернет-видео». Просто, по его словам, теперь на пиратских ресурсах активно рекламируется ведущая легальный бизнес «1хСтавка».
Данные Mediascope это подтверждают: больше всего видеореклама «легального клона» 1XBet в 2019 году размещалась на таких сайтах, как lordfilms.tv, lordsfilms.tv, filmshd.club, seasonvar.ru и т.п. (сейчас доступ к этим площадкам заблокирован).
Есть простое объяснение, почему пиратские онлайн-кинотеатры сделали ставку на рекламу легального букмекера, а не запрещенного в России 1XBet, констатирует Бырдин. Если у организатора азартных игр и пари нет лицензии, то у ФНС и Роскомнадзора есть все полномочия оперативно ограничить доступ как непосредственно к сайту такой компании, так и площадке, где размещена и информация об этой компании, в том числе и ее реклама. Поэтому правообладателю достаточно подать жалобу в Роскомнадзор, заполнив специальную форму на сайте ведомства, и вскоре доступ к пиратскому ресурсу будет ограничен. Только ассоциация «Интернет-видео», по словам Бырдина, в прошлом году подавала чуть ли не ежедневно по несколько жалоб на рекламу 1XBet.
РБК направил запросы в Роскомнадзор и ФНС. Ранее ФНС сообщала, что еще в 2016 году зарегистрированная в Гибралтаре TechinfusionLtd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, была признана нарушителем российского законодательства за осуществление деятельности без лицензии.
В ситуации с «1хСтавка», у ФНС оснований для блокировки сайтов, размещающих рекламу этого букмекера, нет, так как у этой конторы есть лицензия, объясняет Бырдин. Размещая свои ролики в пиратском видеоконтенте, «1хСтавка» нарушает лишь закон «О рекламе». Сейчас в интернете реклама букмекеров допускается на сайтах СМИ спортивной тематики, спортивных федераций и лиг, а также в интернет-версиях спортивных бесплатных телеканалов.
За соблюдение рекламного законодательства отвечает Федеральная антимонопольная служба, у которой сегодня нет полномочий, подобно ФНС, оперативно блокировать нарушителей в интернете. ФАС может лишь возбуждать административные дела и после недель разбирательств выдавать предписания, устранить нарушение. Максимальный штраф за нарушение закона «О рекламе» для юрлиц определен в 500 тыс. руб.
Поэтому, продолжает Бырдин, единственная возможность заблокировать пиратский сайт с рекламой легального рекламодателя — использовать инструменты, предусмотренные либо антипиратским законодательством (обращение в Мосгорсуд, блокировка сайта в виде обеспечительной меры, судебное разбирательство), либо антипиратским меморандумом (отправить в Медиакоммуникационный союз ссылки на пиратские ресурсы, которые поисковики обязаны удалить из выдачи в течение шести часов).
Правообладатели, в частности «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения, еще в 2018 году обсуждали с ФАС возможные поправки, которое бы позволили службе оперативно блокировать нарушителей в интернете, рассказал Бырдин. Ведомство прорабатывает этот вопрос, но пока законотворческая работа по этой теме находится на начальной стадии, уточнила руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.
Почему российские футбольные клубы рекламируют 1XBet
Не имеющий в России лицензии букмекер 1XBet в прошлом году стал спонсором сильнейших футбольных клубов мира, пусть и не на продолжительное время.
Контора, основные бенефициары которой неизвестны, в июле 2019 года заключила в 2019 году глобальные спонсорские контракты с двумя клубами английской премьер-лиги — «Ливерпулем» и «Челси».
Но уже в сентябре эти клубы приостановили сотрудничество с 1XBet, после того как получили предупреждение от британского регулятора Gambling Commission. Из его уведомления следовало, что их новый глобальный партнер не имеет лицензии на осуществление своей деятельности в Великобритании и поэтому размещение логотипов 1XBet на форме футболистов не допустимо. От партнерства ранее отказался и «Тоттенхэм», после того как власти Кении аннулировали лицензию 1XBet (спонсорский контракт разрешал букмекеру использовать образ капитана клуба в своей рекламе в Африке).
В июле владельцы 1XBet подписали многолетний спонсорский контракт и с «Барселоной». Это сотрудничество продолжается, следует из информации на сайте клуба.
Логотип 1XBet можно увидеть и во время матчей приостановленного сейчас сезона Российской премьер-лиги — например, когда играл «Краснодар», чьим официальным спонсором выступает легальный букмекер «1хСтавка». Именно это партнерство позволяет футболистам «Краснодара» выступать в форме с логотипом незаконного в России 1XBet.
У Федеральной антимонопольной службы, отвечающей за соблюдение закона «О рекламе», нет оснований, чтобы пресечь появление логотипа 1XBet на российских стадионах, свидетельствует судебное разбирательство ведомства с футбольным клубом «Локомотив» и его коммерческим партнером.
Еще в июле 2017 года во время матча за Суперкубок России по футболу игроки «Локомотива» вышли на поле в форме с символикой 1XBet, что ФАС признала нарушением закона «О рекламе». Но «Локомотив» оспорил это решение в Арбитражном суде Москве, и все три инстанции встали на сторону клуба. У него, как сейчас у «Краснодара», был заключен контракт с легальной конторой «1хСтавка». На нее, как указано в судебных материалах, зарегистрированы товарные знаки «1хСтавка» и просто 1X.
Слово «Ставка» переводится на английский как Bet, поэтому «1хСтавка» вправе использовать логотип 1XBet, признали все три судебные инстанции.
РБК направил запрос в футбольный клуб «Краснодар».