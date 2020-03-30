Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета

На этом фоне в начале 2019 года резко увеличил свою активность букмекер 1XBet, не имеющий в России соответствующей лицензии Федеральной налоговой службы и поэтому не имеющий права продвигать свои услуги (ст. 7 закона «О рекламе» запрещает рекламу, если ее заказчик не имеет необходимой лицензии). Но после резкого всплеска в первом квартале 2019 года похже рекламы 1XBet в Рунете заметно стало меньше. По итогам всего года этот рекламодатель в рейтинге Mediascope занял только 20-е место.

На шестой строчке в рейтинге крупнейших заказчиков видеорекламы при этом оказался другой букмекер — «1хСтавка». Визуальный облик сайта этой конторы идентичен доступным «зеркалам» блокируемого в Рунете 1XBet. Но «1хСтавка» в отличие от 1XBet ведет свой бизнес в России на законных основаниях: у зарегистрированного в Брянске ООО «Букмекер Паб», на которое оформлен бизнес, есть лицензия Федеральной налоговой службы, и оно, как того требует законодательство, является членом отраслевой саморегулируемой организации.

Основной владелец «1хСтавка» не известен: 12,1% ООО «Букмекер Паб», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Дмитрию Казорину, 87,9% — кипрской Ehrilch Ltd, конечные бенефициары которой не прослеживаются.

В Mediascope уточняют, что у букмекеров «1хСтавка» и 1XBet есть пересечение по площадкам, где размещались их ролики, но не большое: первый рекламодатель задействовал в прошлом году 871 сайт, попавших в мониторинг, второй — 623; лишь на 322 сайтах появилась реклама сразу двух букмекеров.

Запросы РБК по адресам электронной почты, указанным на сайте «1хСтавка» и доступным зеркалам 1XBet, остались без ответа.

Что говорят правообладатели про борьбу с пиратством Борьба с пиратами принесла свои результаты, единодушны опрошенные РБК правообладатели. Положительная динамика наметилась еще в 2017 году, когда в рамках усовершенствованного антипиратского законодательства стали блокироваться и «зеркала» нелегальных ресурсов, заявила исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова. По ее словам, в 2019 году при участии экспертов ассоциации, были обработаны почти 5 тыс. заявок на признание интернет-ресурсов «зеркалами». Доступность нелегального видеоконтент снизилась и после того, как осенью 2018 года был подписан антипиратский меморандум, в соответствии с которым поисковые системы стали оперативно удалять ссылки на сайты с нелегальным контентом, передал через пресс-службу президент Медиакоммуникационного союза Михаил Демин. В союзе напоминают, что с момента подписания меморандума из поисковой выдачи были удалены 2,4 млн ссылок. Трафик из поиска на крупнейшие легальные кинотеатры за год вырос на 145%, на сайты телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов — на 37%, приводит свою статистику ноября 2019 года к ноябрю 2018-го представитель «Яндекса». Демин ссылается и на расчеты «ТМТ Консалтинга», согласно которым в 2019 году рынок легальных видеосервисов в России вырос на 50%, при этом платящая аудитория благодаря развитию подписки выросла на 48%. Явное снижение доступности пиратского контента отмечают и в Национальной медиа группе (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний» и др.). Там, в частности, напомнили о том, что в прошлом году был выключена сеть доставки контента Moonwalk, через которую доставлялся контент для 80% пиратских сайтов в России. Если в конце 2018 года телевизионного контента в цифровой среде через платформу «Витрина ТВ» было 3 млн просмотров в месяц, то в конце 2019 года — уже 41 млн, приводит пример развития легальных видеосервисов заместитель гендиректора Национальной медиа группы Алексей Янчишин.

Снизилось ли потребление пиратского контента

То, что в первую десятку рекламодателей в сегменте онлайн-видео больше не входят ни Azino 777, ни 1XBet, не означает резкое снижение потребление пиратского контента, категоричен Бырдин из «Интернет-видео». Просто, по его словам, теперь на пиратских ресурсах активно рекламируется ведущая легальный бизнес «1хСтавка».

Данные Mediascope это подтверждают: больше всего видеореклама «легального клона» 1XBet в 2019 году размещалась на таких сайтах, как lordfilms.tv, lordsfilms.tv, filmshd.club, seasonvar.ru и т.п. (сейчас доступ к этим площадкам заблокирован).

Есть простое объяснение, почему пиратские онлайн-кинотеатры сделали ставку на рекламу легального букмекера, а не запрещенного в России 1XBet, констатирует Бырдин. Если у организатора азартных игр и пари нет лицензии, то у ФНС и Роскомнадзора есть все полномочия оперативно ограничить доступ как непосредственно к сайту такой компании, так и площадке, где размещена и информация об этой компании, в том числе и ее реклама. Поэтому правообладателю достаточно подать жалобу в Роскомнадзор, заполнив специальную форму на сайте ведомства, и вскоре доступ к пиратскому ресурсу будет ограничен. Только ассоциация «Интернет-видео», по словам Бырдина, в прошлом году подавала чуть ли не ежедневно по несколько жалоб на рекламу 1XBet.

РБК направил запросы в Роскомнадзор и ФНС. Ранее ФНС сообщала, что еще в 2016 году зарегистрированная в Гибралтаре TechinfusionLtd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, была признана нарушителем российского законодательства за осуществление деятельности без лицензии.

В ситуации с «1хСтавка», у ФНС оснований для блокировки сайтов, размещающих рекламу этого букмекера, нет, так как у этой конторы есть лицензия, объясняет Бырдин. Размещая свои ролики в пиратском видеоконтенте, «1хСтавка» нарушает лишь закон «О рекламе». Сейчас в интернете реклама букмекеров допускается на сайтах СМИ спортивной тематики, спортивных федераций и лиг, а также в интернет-версиях спортивных бесплатных телеканалов.

За соблюдение рекламного законодательства отвечает Федеральная антимонопольная служба, у которой сегодня нет полномочий, подобно ФНС, оперативно блокировать нарушителей в интернете. ФАС может лишь возбуждать административные дела и после недель разбирательств выдавать предписания, устранить нарушение. Максимальный штраф за нарушение закона «О рекламе» для юрлиц определен в 500 тыс. руб.

Поэтому, продолжает Бырдин, единственная возможность заблокировать пиратский сайт с рекламой легального рекламодателя — использовать инструменты, предусмотренные либо антипиратским законодательством (обращение в Мосгорсуд, блокировка сайта в виде обеспечительной меры, судебное разбирательство), либо антипиратским меморандумом (отправить в Медиакоммуникационный союз ссылки на пиратские ресурсы, которые поисковики обязаны удалить из выдачи в течение шести часов).

Правообладатели, в частности «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения, еще в 2018 году обсуждали с ФАС возможные поправки, которое бы позволили службе оперативно блокировать нарушителей в интернете, рассказал Бырдин. Ведомство прорабатывает этот вопрос, но пока законотворческая работа по этой теме находится на начальной стадии, уточнила руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.