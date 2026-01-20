Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке

Фото: Алина Смутко / Reuters

В рейтинге Microsoft по уровню распространения искусственного интеллекта Украина и Ямайка оказались двумя странами, где этот показатель снизился за вторую половину 2025 года. Отчет опубликован на сайте компании.

Показатель AI diffusion измеряет долю людей, использовавших генеративный ИИ за период, на основе телеметрии Microsoft с поправками на долю ОС, проникновение интернета и численность населения.

Во второй половине 2025 года глобальное использование генеративного ИИ выросло с 15,1 до 16,3% населения Земли.

Рейтинг включает в себя не все страны, однако из него следует, что за полгода распространение искусственного интеллекта на Украине упало на 0,1% — в первой половине года оно составляло 9,1%, а во второй — 9,0%.

На Ямайке зафиксировали такое же снижение, при этом исходный показатель там был выше — с 22,2 до 22,1%.

Причины падения Microsoft не объяснила.

В пятерку стран, лидирующих во внедрении искусственного интеллекта, вошли Арабские Эмираты (общий показатель — 64%, +4,5% за полгода), Сингапур (60,9%, +2%), Норвегия (46,4%, +1,1%), Ирландия (44,6%, +2,9%) и Франция (44,0%, +3,1%).

В России уровень распространения ИИ за полгода повысился на 0,4%, общий показатель достиг 8%.