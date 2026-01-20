 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке

Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

В рейтинге Microsoft по уровню распространения искусственного интеллекта Украина и Ямайка оказались двумя странами, где этот показатель снизился за вторую половину 2025 года. Отчет опубликован на сайте компании.

Показатель AI diffusion измеряет долю людей, использовавших генеративный ИИ за период, на основе телеметрии Microsoft с поправками на долю ОС, проникновение интернета и численность населения.

Во второй половине 2025 года глобальное использование генеративного ИИ выросло с 15,1 до 16,3% населения Земли.

Рейтинг включает в себя не все страны, однако из него следует, что за полгода распространение искусственного интеллекта на Украине упало на 0,1% — в первой половине года оно составляло 9,1%, а во второй — 9,0%.

На Ямайке зафиксировали такое же снижение, при этом исходный показатель там был выше — с 22,2 до 22,1%.

Причины падения Microsoft не объяснила.

Искусственный интеллект и геоаналитика для госуправления
Радио

В пятерку стран, лидирующих во внедрении искусственного интеллекта, вошли Арабские Эмираты (общий показатель — 64%, +4,5% за полгода), Сингапур (60,9%, +2%), Норвегия (46,4%, +1,1%), Ирландия (44,6%, +2,9%) и Франция (44,0%, +3,1%).

В России уровень распространения ИИ за полгода повысился на 0,4%, общий показатель достиг 8%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина искусственный интеллект Microsoft
Материалы по теме
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple
Технологии и медиа
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Google запустила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нет Образование, 11:41