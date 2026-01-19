В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ

Если ИИ не оправдает надежд компаний, которые вливают огромные средства на его внедрение в свой бизнес, это негативно скажется на устойчивости мировой экономики, считают в МВФ. Эту тему на днях обсудят на ВЭФ в Давосе

Пьер-Оливье Гуринша (Фото: Gent Shkillaku / IMAGO / Global Look Press)

Устойчивость мировой экономики окажется под угрозой, если бум искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к росту производительности, заявил Financial Times главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Существует риск рыночной коррекции, если ожидания относительно роста производительности и прибыльности за счет ИИ не оправдаются», — заявил он.

Ожидается, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 19–23 января будут обсуждаться оптимистичные оценки инвестиций Соединенных Штатов в ИИ, а также опасения по поводу оценок фондового рынка и угрозы институтам, включая Федеральную резервную систему США и НАТО.

Как говорится в обновлении прогноза МВФ World Economic Outlook, риски для мировой экономики из-за ИИ «смещены в сторону ухудшения». Фонд отмечает, что текущий рост во многом опирается на узкий круг факторов — прежде всего на технологический сектор США и связанный с ним рост фондового рынка. Инвестиции в технологии достигли максимальной доли в структуре американской экономики с 2001 года, говорится в статье.

МВФ прогнозирует, что экономика США в 2026 году вырастет на 2,4%, а в 2027 году — на 2%, значительно опережая другие страны G7. При этом Гуринша предупредил, что, если ожидаемый эффект ИИ на производительность и прибыльность не реализуется, рынки могут столкнуться с коррекцией. По его словам, текущая ситуация пока не сопоставима с пузырем доткомов начала 2000-х, но основания для беспокойства есть.

В целом МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год с 3,1 до 3,3%, ожидая замедления до 3,2% в 2027 году. Однако фонд предупредил, что эскалация торговых конфликтов может вновь ухудшить перспективы. В частности, напряженность может усилиться на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении 10-процентных пошлин против европейских стран.

В МВФ подчеркнули, что зависимость глобального роста от американского ИИ-бума делает мировую экономику уязвимой: в случае разочарования в потенциале технологий возможны резкое падение инвестиций и разворот на фондовых рынках, сказано в публикации.

При этом, по подсчету McKinsey, генеративный ИИ способен приносить мировой экономике $2,6–4,4 трлн в год, прежде всего за счет продаж и маркетинга, клиентских сервисов и разработки ПО.

Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов писал, что внедрение искусственного интеллекта способно заменить представителей ряда профессий и привести к перераспределению рабочих мест. Кроме того, миллиарды долларов, которые вкладываются в развитие ИИ, приведут к изменениям, грозящим разрушить мировую экономическую систему, считает гендиректор PJT Partners Inc. Пол Таубман.

В начале января руководитель отдела разработки конструкторского бюро «Локальные технологии» Василий Базжин рассказал, что технологии ИИ внедрены примерно в 40% российских компаний. Число запросов работодателей на полную замену людей в России увеличивается по мере ухудшения предпринимательского климата, предупреждал коммерческий директор компании Smart Design Николай Подстрелов.

В России эффект заметен прежде всего в медицине, где уже внедрено свыше 400 AI-проектов для анализа снимков и помощи врачам, и в банковской сфере, где ИИ стал ключевым инструментом борьбы с мошенничеством и оптимизации скоринга.