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Технологии и медиа ,  
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Где в России больше всего жалоб на сбои мобильного интернета

Сбои интернета затронули жителей Москвы, Кубани, Петербурга и Сибири

Фото: Яндекс.Карты

В России произошел массовый сбой в работе мобильного интернета. На сбои жалуются клиенты всех основных мобильных операторов — Мегафона, «Билайна», МТС и Tele2.

По данным сайта сбой.рф, на работу мобильного интернета чаще всего жаловались жители Москвы — больше 20% у каждого из операторов связи. На втором месте по объему жалоб — Петербург (более 10% у каждого из операторов). Много жалоб поступало из Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Новосибирской области, Кузбасса, Саратовской области.

Сбой произошел из-за технической проблемы с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщил РБК глава Координационного центра доменов.RU и.РФ Андрей Воробьев.

В России произошел массовый сбой в работе мобильного интернета
Технологии и медиа
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне.RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Эта технология крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS, что важно для надежной идентификации веб-ресурсов в Сети, объясняет «Код Дурова».

Из-за сбоя в работе Рунета маркетплейсы Wildberries и Ozon пообещали продлить срок хранения товаров. Также Ozon перенесет сроки доставки для заказов, которые курьеры не могут выдать из-за сбоев.

Стала известна причина массового сбоя в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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