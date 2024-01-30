Стала известна причина массового сбоя в рунете
Координационный центр доменов.RU и.РФ сообщил о «технической проблеме», связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сказал РБК глава этого центра Андрей Воробьев.
В Минцифры также пообещали, что доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен в ближайшее время.
Как ранее рассказали источники РБК в отрасли, в центральном регионе России наблюдаются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открываются многие сайты и приложения в зоне.ru. Причина — в сбое с DNSSEC. В итоге чтобы решить проблему, операторы начали отключать проверку DNSSEC, объяснили собеседники РБК.
DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне.RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.
Эта технология крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS, что важно для надежной идентификации веб-ресурсов в сети, объясняет «Код Дурова».
О массовом сбое в работе мобильного интернета пользователи и операторы начали сообщать вечером 30 января. Проблемы наблюдаются и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.
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