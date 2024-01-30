Bloomberg: IBM поставила ультиматум своим удаленщикам, чтобы вернуть их в офисы

IBM поставила ультиматум сотрудникам на удаленке, чтобы вернуть их в офис

IBM требует от сотрудников появляться в офисе минимум три дня в неделю, для этого работники должны переехать ближе к ним. В противном случае их могут уволить

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Корпорация IBM поставила ультиматум работающим удаленно сотрудникам: либо они должны работать часть дней в офисе, для чего следует переехать ближе к ним, либо должны покинуть компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение меморандум компании. Он написан от лица старшего вице-президента Джона Грейнджера.

От сотрудников требуют, чтобы они приходили в офис или к клиентам не реже трех дней в неделю «независимо от текущего местоположения работы». Данные с бейджей будут передавать в отдел кадров для «оценки индивидуального присутствия» сотрудников в офисе.

Тех, кто работает удаленно, обязали переехать ближе к офисам компании к началу августа. По данным источника Bloomberg, речь идет о территории в пределах 80 км. Исключение сделано для сотрудников, имеющих проблемы со здоровьем или проходящих военную службу.

Те, кто не согласен с условиями, должны уволиться из IBM.

«IBM стремится создать рабочую среду, в которой сочетаются гибкость и личное взаимодействие, что делает нас более продуктивными, инновационными и способными лучше обслуживать наших клиентов. В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе как минимум три дня в неделю», — сообщил представитель компании.

International Business Machines (IBM) выпускает программное обеспечение, а также оказывает консалтинговые услуги в области цифровой трансформации.

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Согласно исследованию, проведенному Live Data Technologies, в прошлом году работающих дистанционно сотрудников увольняли на 35% чаще, чем их коллег, посещавщих офис. 2023 году работы лишились 10% полностью удаленных работников и 7% работавших в офисе или на гибридной основе.

Кроме того, удаленные работники чаще офисных сами принимали решение уволиться. По данным Live Data Technologies за два месяца прошлого года, 12% полностью удаленных сотрудников перешли на новое место работы, среди офисных или гибридных сотрудников так же поступили только 9%.