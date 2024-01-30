Доходы букмекеров от ставок выросли почти на 40%

Заработок букмекеров от ставок на спорт вырос в 2023 году более чем на треть

Оборот букмекеров за год вырос более чем на треть и составил 1,2 трлн руб. Участники отрасли объясняют это инфляцией и обелением — букмекеры перестали «выводить все за рубеж», а регулирование ставок повысило к ним доверие клиентов

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году составил 1,224 трлн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), уполномоченного на контроль деятельности всех букмекерских компаний. Из них 1,158 трлн руб. пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65,6 млрд руб. — на ставки наличными в пунктах приема. Годом ранее суммарная выручка букмекеров составляла 879,2 млрд руб., рост составил 39%.

Как ЕРАИ регулирует букмекеров Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», созданная для реализации госконтроля за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования российского спорта, начала работу с 1 октября 2021 года. Сейчас по закону любая деятельность в этой сфере легальна только после присоединения к информационной системе регулятора. В полномочия ЕРАИ входит мониторинг деятельности букмекеров, реализация установленных в отрасли стандартов и правил и, в случае нарушений, определение и применение мер дисциплинарного воздействия. Кроме того, регулятор перечисляет «целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр», общероссийским спортивным федерациям и спортивным лигам. По закону до 1 января 2024 года букмекеры были обязаны отчислять 1,5% доходов на развитие спорта. Сейчас отчисления увеличены до 2% при условии, что они не меньше 30 млн руб. в квартал. 30% средств направляются на развитие детско-юношеского и массового спорта, еще 70% — на спорт высших достижений.

Отчисления букмекеров на развитие спорта в 2023 году стали рекордными, отмечают в ЕРАИ. Их сумма достигла 19,1 млрд руб., что так же, как и общая выручка, на 39% больше уровня 2022 года, когда с организаторов ставок на спорт было удержано 13,8 млрд руб.

Размер целевых отчислений, которые напрямую коррелируют с выручкой, дает представление о крупнейших участниках рынка. Лидером по объемам целевых отчислений выступает «Фонбет» (показатели отдельно взятых букмекеров в ЕРАИ не приводят). На втором месте расположился Winline, замыкает тройку BetBoom. Далее следуют «Лига Ставок» и Pari.

Топ спортивных организаций, получивших по итогам 2023 года максимальные суммы из этих отчислений, возглавляет Российский футбольный союз. В десятку также вошли федерации настольного и обычного тенниса, хоккея и компьютерного спорта.

Почему растет рынок букмекеров

Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев одной из главных причин роста отчислений букмекеров называет борьбу Единого регулятора с нелегальными операторами. «Букмекеры и сами стали выходить из серой зоны и показывать свой реальный оборот, а также вкладывать доходы в свой бизнес, а не как раньше — выводить все за рубеж», — считает Грачев.

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Азартные игры в России всегда пользовались популярностью, считает, в свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Однако рост сборов, по его мнению, условен и в значительной степени связан с резко выросшей за последнее время инфляцией. «Стоит заметить, что чисто психологически население воспринимает букмекеров просто как обычную азартную игру, связь со спортом для большинства незначима, — считает Сафронов. — В результате решительных мер по упорядочению деятельности организаторов азартных игр, предпринятых государством за последние три года, эта отрасль обрела ясные стандарты, стабильность и прозрачность, что повысило ее привлекательность для населения».

Значимое влияние на рост оборота букмекеров и их отчислений оказали процессы финансовой инфляции, которые также сказываются и на увеличении размера средней ставки, согласен зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора «Фонбета» Николай Оганезов. Однако сказывается и рост доли новых клиентов. «Мы это связываем с общей популяризацией спорта, появления культуры ставок на спорт, когда болельщик пытается поддержать свою команду или спортсмена путем ставки на победу», — говорит Оганезов.

Что говорят участники рынка

Оборот принятых пари был бы еще выше, если бы российские спортсмены могли принимать официальное участие в международных турнирах, считает глава букмекера Pari Руслан Медведь. Рост показателей отрасли он связывает с изменившимся у аудитории отношением к ставкам. «Растет узнаваемость букмекеров, — утверждает он. — Кроме того, экономическая ситуация в стране остается стабильной, и доля людей, которые могут позволить себе регулярно делать ставки, относясь к этому как к развлечению, расширяется».

Растут и расходы букмекеров на маркетинг, продолжает Медведь. В результате развития отрасли уже в 2024 году, по его прогнозам, объем целевых отчислений на спорт вырастет до 25–27 млрд руб.

Букмекеры зависимы от спортивных событий и от интереса к ним, признает, в свою очередь, замдиректора по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев. Спрос на международные события у россиян не снижается, а санкции не повлияли на возможность ставить на зарубежные события. Как и Руслан Медведь из Pari, Артемьев обращает внимание на увеличенные затраты на маркетинг — например, только контракт BetBoom с ФК «Динамо» оценивается в 1 млрд руб. в год.

На что ставят россияне Самыми популярными событиями по количеству ставок у BetBoom стали Английская премьер-лига, чемпионат Италии по футболу (Серия А), испанская Ла Лига, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Национальная хоккейная лига (NHL). Конкретные цифры в компании не приводят. Топ команд открывает испанский «Реал Мадрид». На втором месте — «Манчестер Сити». Тройку закрывает ЦСКА (Москва), а на четвертом и пятом местах расположились «Барселона» и «Спартак».

Как предлагают изменить рынок

Несмотря на рост прозрачности рынка после введения ЕРАИ, отрасль продолжает сталкиваться с проблемами. По словам Оганезова, ключевые из них — нелегальный сектор игорного бизнеса и зарегулированность в инструментах развития.

В борьбе с нелегальным сектором, как говорит Оганезов, необходимы меры, которые сделают его «неинтересными для российских игроков и неконкурентоспособными относительно лицензированных букмекеров». Для этого эксперт предлагает сделать справедливое налогообложение игрока у легального букмекера, минимальный формат идентификации, а также максимальную систему защиты интересов клиента.

Также есть предложения по смягчению требований закона «О рекламе» и поддержке российских спортсменов, тренеров и ветеранов спорта путем разрешения использования их образов в букмекерской рекламе, продолжает Оганезов. Ранее о необходимости либерализовать рекламу букмекеров в интервью РБК говорил и глава группы Russ Роберт Мирзоян.

Исполнительный директор Первой саморегулируемой организации букмекеров Олег Давыдов одной из проблем рынка называет необходимость изменения налогообложения выигрышей. НДФЛ, по его мнению, следует удерживать с игроков только по итогам года и при условии, что баланс игрока положительный. «В целом инициатива по налогообложению выигрышей — это шаг в сторону борьбы с нелегальным рынком за счет создания комфортных условий для российских игроков», — считает он.