«Яндекс» раскрыл первые итоги расследования утечки кода

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Опубликованные в интернете части программного кода некоторых сервисов «Яндекса» не угрожают безопасности пользователей или работоспособности проектов, при этом проведенный масштабный аудит выявил несколько случаев нарушения правил корпоративной этики и «принципов «Яндекса».

В частности, в интернете были опубликованы фрагменты тестовых алгоритмов, которые использовались только для проверки работы сервисов внутри самой компании. Один из таких алгоритмов включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания «Алисы». В компании пояснили, что алгоритм был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации «Алисы».

В корпорации подчеркнули, что работа «Яндекса» строится на принципе прозрачности, считая, что любой документ потенциально может быть опубликован и в таком случае не должно быть причины для стыда.

«Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам. Считаем необходимым рассказать, почему такое происходило, и что в связи с этим мы намерены предпринимать», — добавили в «Яндексе».

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