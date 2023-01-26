«Яндекс» сообщил об утечке из хранилища данных с кодом проектов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших Политика, 13:41
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца Pro, 13:41
Майгуров поддержал предложение выступить на Азиатских играх Спорт, 13:39
Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО Общество, 13:38
Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени» Life, 13:36
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:30
Москвичка вышла в финал Australian Open Спорт, 13:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Министр обороны Германии назвал сроки передачи Украине танков Leopard Политика, 13:24
Компании в России тратят на роботов более 5 млрд руб. в год: что дальше Pro, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Ефимов сообщил об аукционе на право редевелопмента промзоны «Владыкино» Город, 13:21
Эксперты назвали самые дефицитные строительные профессии Недвижимость, 13:21
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности Life, 13:20
Кремль заявил о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине Политика, 13:19
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» сообщил об утечке из хранилища данных с кодом проектов

В Сеть утекли 45 ГБ исходного кода сервисов «Яндекса», данные пользователей не затронуты
В Сеть утекли исходные коды для части сервисов «Яндекса», все они датированы 24 февраля 2022 года. Компания утверждает, что утекла неактуальная версия кода, а данные клиентов сервисов «Яндекса» не затронуты
«Яндекс» YNDX ₽1 909,8 -0,26% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория (хранилища кода), сообщил РБК представитель компании. Однако, по его словам, содержимое утечки отличается от той версии кода, которая сейчас используется в сервисах «Яндекса».

«Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы», — сообщил представитель компании. По его словам, «никакого взлома» репозитория не было.

Источник РБК, близкий к компании, сообщил, что речь идет о действиях сотрудника, а не о хакерской атаке.

Об утечке 45 Гб исходных кодов и сопутствующих им данных сервисов и программ «Яндекса» сообщал ИТ-ресурс «Хабр». По данным портала, архив появился в Сети 25 января.

Он содержит отдельные архивы данных, по названиям которых можно идентифицировать соответствующие сервисы «Яндекса» (frontend, classfields, market, taxi, portal и др.).

Датированы все слитые файлы 24 февраля 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Компании в России тратят на роботов более 5 млрд руб. в год: что дальше
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца
Какие мобильные приложения выгодно делать в 2023 году

1 марта 2022 года «Яндекс» сообщал об утечке данных сервиса «Яндекс.Еда». По данным компании, в Сеть в результате недобросовестных действий одного из сотрудников попали телефоны клиентов и информация об их заказах. Сервис тогда заверил, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей (логинов и паролей).

В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности и неправомерного доступа к информации.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Яндекс данные утечка код
Материалы по теме
«Яндекс» занялся лизингом автомобилей для таксистов
Технологии и медиа
Волож сообщил сотрудникам «Яндекса» о своем уходе
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» и VK по созданию мобильной ОС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter