Роскомнадзор напомнил Telegram о законе после статьи о данных силовиков

Роскомнадзор потребовал прекратить незаконную публикацию личных данных. Это произошло после сообщений о том, что в мессенджере появился канал, в котором публиковали имена и фото силовиков, участвовавших в задержаниях на митингах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных, говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что требование основано на «полученных обращениях граждан», а публикация персональных данных лиц без их согласия противоречит как соответствующему закону, так и политике конфиденциальности самого Telegram. «Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — отметили в ведомстве.

Ранее в мессенджере появился открытый канал, участники которого публиковали персональную информацию о сотрудниках правоохранительных органов, задерживавших участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, писал «Коммерсантъ».

В пресс-службе МВД перенаправили запрос РБК в связи с публикацией «Коммерсанта» в ГУ МВД по Москве. В пресс-службе столичной полиции сообщили днем в субботу, что не обладают информацией.

РБК направил запрос в Telegram.