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Роскомнадзор напомнил Telegram о законе после статьи о данных силовиков

Роскомнадзор потребовал прекратить незаконную публикацию личных данных. Это произошло после сообщений о том, что в мессенджере появился канал, в котором публиковали имена и фото силовиков, участвовавших в задержаниях на митингах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных, говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что требование основано на «полученных обращениях граждан», а публикация персональных данных лиц без их согласия противоречит как соответствующему закону, так и политике конфиденциальности самого Telegram. «Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — отметили в ведомстве.

Ранее в мессенджере появился открытый канал, участники которого публиковали персональную информацию о сотрудниках правоохранительных органов, задерживавших участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, писал «Коммерсантъ».

В пресс-службе МВД перенаправили запрос РБК в связи с публикацией «Коммерсанта» в ГУ МВД по Москве. В пресс-службе столичной полиции сообщили днем в субботу, что не обладают информацией.

РБК направил запрос в Telegram.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

У канала, о котором сообщил «Коммерсантъ», 8,5 тыс. подписчиков. По информации издания, в нем опубликованы имена, фотографии и телефоны силовиков, а также ссылки на страницы в соцсетях и данные о родственниках. В канал также встроен специальный поисковый механизм, куда можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет.

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В то же время Telegram используется и для публикации данных протестующих, отметило издание. В частности, этим занимался канал «ОППознание», который в результате заблокировали, сообщал vc.ru.

23 января в десятках российских городов прошли митинги в поддержку Навального, арестованного по делу «Ив Роше». Акции протеста не были согласованы с властями. Митинги закончились задержаниями.

МВД официальных данных о числе задержанных пока не предоставило, есть только информация от правозащитников. Так, по данным «ОВД-Инфо», в России на митингах 23 января задержали более 4 тыс. человек.

В отношении протестующих завели уголовные дела. Часть из них возбуждены против организаторов несанкционированных акций в поддержку Навального за вовлечение в них несовершеннолетних.

Призывы к участию в митингах размещались в соцсетях, в связи с чем Роскомнадзор предписал им удалять подобный контент.

27 января ведомство сообщило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и видеохостинг YouTube своевременно не удалили 170 призывов к участию в митингах. В связи с этим компании, владеющие соцсетями, оштрафуют.

Роскомнадзор также отдельно вызвал к себе представителей TikTok и Telegram. Они должны будут объяснить, почему сервисы не удалили призывы к участию в несогласованных акциях.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Любовь Порываева, Владислав Скобелев
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