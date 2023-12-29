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Технологии и медиа ,  
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МВД предупредило о росте числа случаев мошенничества с «горящими» турами

Киберполиция предупредила о росте числа случаев мошенничества с горящими турами
В соцсетях и мессенджерах увеличилось число сообщений о скидках на «горящие» туры и билеты со ссылками на фишинговые сайты, предупредила киберполиция. И посоветовала сначала поискать данные об акциях на сайтах турагентств
Фото: Ground Picture / Shutterstock
Фото: Ground Picture / Shutterstock

В соцсетях и мессенджерах «существенно» увеличилось число публикаций мошенников с предложениями приобрести «горящие» туры, а также авиа- или железнодорожные билеты со скидкой от 50% до 90%, сообщает управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в своем телеграм-канале.

«В таких сообщениях практически всегда содержится ссылка, которая ведет пользователя на фишинговый сайт, на котором якобы можно оплатить тур со значительной скидкой. В том случае, если пользователь переходит на эти поддельные ресурсы, он видит там форму для оплаты, где необходимо ввести данные банковской карточки», — говорится в публикации.

Если ввести свои платежные данные на таком сайте, то деньги и информация отправятся на сервер киберпреступников.

Киберполиция советует убедиться в том, что предложение исходит от реальной компании, самостоятельно найдя официальный сайт турагентства или сервиса продажи билетов, об акциях у которых сообщают мошенники. Если на них нет информации о подобных предложениях, то сообщение со стопроцентной вероятностью является мошенническим, предупреждает управление МВД.

ЦБ назвал фразы телефонных мошенников, после которых надо вешать трубку
Общество
Фото:Shutterstock

В ноябре Центробанк сообщилл о новой схеме обмана, когда мошенники действуют в мессенджерах под видом сотрудников регулятора. В ЦБ пояснили, что злоумышенники создают аккаунты в мессенджерах под видом руководителей региональных управлений Банка России, которые выглядят «максимально достоверно». Эта схема в основном рассчитана на сотрудников и руководителей крупных компаний.

В декабре ЦБ собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, советует класть трубку. В частности, это заявления об оформлении заявки на кредит, звонок якобы от офицера ФСБ, специалиста по финансовой безопасности или сотрудника службы безопасности банка.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
киберполиция кибербезопасность МВД мошенничество фишинг

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