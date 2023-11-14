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Финансы ,  
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Центробанк рассказал о новой схеме обмана менеджеров крупных компаний

Банк России рассказал о мошенниках, которые маскируются под сотрудников ЦБ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России выявил новую схему обмана руководителей крупных компаний, при которой мошенники действуют в мессенджерах под видом сотрудников регулятора, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В Центробанке рассказали, что мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах под видом руководителей региональных управлений Банка России. Новая схема в основном рассчитана на сотрудников и руководителей крупных компаний, уточнили в пресс-службе банка.

Мошенники собирают информацию о сотрудниках ЦБ в интернете и размещают на фейковых страницах в мессенджерах, так что аккаунты выглядят «максимально достоверно». С этих страниц злоумышленники отправляют сообщения руководителям крупных компаний и государственных органов или их заместителям.

По информации Банка России, мошенники просят руководство компаний помочь, например, в задержании аферистов, предупреждают о скором звонке сотрудника из профильного министерства и дают инструкцию о дальнейших действиях. При этом они просят никому не рассказывать о переписке.

После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и «под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета».

Пресс-служба Центобанка отметила, что по новой схеме мошенники могут действовать и в отношении обычных граждан, создавая, например, фейковые аккаунты их друзей.

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В банке подчеркнули, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или соцсети для решения служебных вопросов, и призвали сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях мошенничества.

В октябре Банк России рассказал о новой мошеннической схеме со спецсчетами. Так, злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета, и предлагают перевести средства на «безопасный» счет, пока злоумышленников не найдут. Сумму обещают вернуть наличными в приемной ЦБ.

В регулятор отметили, что «специальных» счетов, о которых говорят мошенники, не существует, а все деньги поступают злоумышленникам. При этом в ЦБ подчеркнули, что сотрудники Банка России никому не звонят, не отправляют копии документов и никого не просят совершить операции со счетом, а также не запрашивают персональных и банковских данных.

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Теги
Центробанк мошенничество мессенджер
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