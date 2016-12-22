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Акции «Яндекса» подорожали после публикации финансовых результатов
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Акции «Яндекса» подорожали после публикации финансовых результатов
Технологии и медиа, 14:25
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Акции «Яндекса» подорожали после публикации финансовых результатов
После публикации финансового отчета Yandex N.V. за третий квартал акции компании начали расти. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков, а сама компания повысила прогноз по выручке за 2018 год
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Котировки Yandex N.V., головной компании для российского «Яндекса», на Московской бирже начали расти после публикации финансовых результатов компании за третий квартал этого года. На пике роста, в 13:42 мск, 29 октября бумаги торговались по 1928,5 руб. за штуку, что почти на 9,5% выше цены закрытия предыдущих торгов. При этом котировки росли и на ожиданиях отчетности: на 13:00 мск, когда был опубликован отчет, бумаги торговались по 1838 руб. за штуку — более чем на 4% выше к цене закрытия предыдущего дня.

По итогам третьего квартала 2018 года выручка Yandex выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,6 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Чистая прибыль увеличилась на 459% и составила 4,8 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 88%, до 10,7 млрд руб.

«Наша выручка в третьем квартале выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года во многом благодаря [направлениям бизнеса] "Такси", сервисам объявлений и экспериментальным направлениям, — приводит пресс-служба «Яндекса» слова операционного и финансового директора компании Грега Абовского.

Компания Yandex повысила прогноз по выручке по итогам 2018 года, ожидая, что этот показатель за исключением «Яндекс.Маркет» вырастет в диапазоне на 35–38% по сравнению с 2017 годом. Рост выручки от поиска и портала составит 21–23% в 2018 году. Ранее компания ожидала, что в 2018 году ее выручка вырастет на 25–30%, а выручка от сегмента «Поиск и портал» — на 18–20%. По итогам второго квартала 2018 года Yandex повысила прогноз до 30–35 и 20% соответственно.

Результаты за третий квартал оказались выше ожиданий аналитиков. Например, в «ВТБ Капитале» прогнозировали, что выручка вырастет на 34%, до 31,3 млрд руб. В «Фридом Финансе» ожидали, что выручка превысит 31 млрд руб., EBITDA — 9,1 млрд., а прибыль — 5,1 млрд руб. «Однако, несмотря на сильные фундаментальные драйверы, бумага остается под давлением слухов о намерении банка с государственным участием войти в состав акционеров или проекты компании, а также новостей о планируемом ограничении иностранного участия», — говорилось в аналитической записке «Фридом Финанс», поступившей в РБК.

На прошлой неделе издания The Bell и «Ведомости» сообщили, что Сбербанк планирует купить 30% капитала «Яндекса» и может стать крупнейшим акционером компании. После публикаций акции Yandex на NASDAQ и Московской фондовой бирже начали дешеветь: к концу торгов 19 октября капитализация группы опустилась до $9,005 млрд, что почти на $3 млрд ниже, чем до появления слухов. В понедельник, 22 октября, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что не планирует продавать акции компании. После этого заявления акции компании начали дорожать, но затем появилась информация о том, что депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах. Новость негативно отразилась на котировках.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: Яндекс , Сбербанк , акции , котировки
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