«МойОфис» возглавит топ-менеджер «Лаборатории Касперского»

Гендиректором разработчика российского аналога Microsoft Office станет вице-президент «Лаборатории Касперского». На фоне снижения темпов импортозамещения в сфере софта в 2023-м «МойОфис» зафиксировал убыток

Вячеслав Закоржевский (Фото: Kaspersky Russia / YouTube)

С 1 сентября должность гендиректора компании-разработчика офисного программного обеспечения «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис») займет вице-президент «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский. Об этом сообщил источник РБК и подтвердил представитель компании. Закоржевский сменит на посту Павла Калякина, который руководил компанией с 1 сентября 2022 года.

Вячеслав Закоржевский начал карьеру в «Лаборатории Касперского» в 2007 году с должности вирусного аналитика. В 2021 году он был назначен вице-президентом, а затем исполнительным вице-президентом, где в его обязанности входило развитие партнерских и продажных систем, а также реализация крупных клиентских проектов, включая государственные.

Чем занимается НОТ Компания «Новые облачные технологии» основана в 2013 году бизнесменом Дмитрием Комиссаровым (до 2022 года возглавлял компанию, сейчас является миноритарным акционером с долей в 5%). Компания специализируется на разработке офисных решений. В 2019 году в число ее акционеров вошла «Лаборатория Касперского», став владельцем сначала 29,5%, спустя год увеличив долю до 47%, а в начале 2022-го — до 61,05%. Среди продуктов компании платформы «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты», корпоративная почта Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus. На август 2024 года продуктами НОТ пользовались 11,9 тыс. организаций, в том числе «Росатом», ВТБ, Росгвардия, «Почта России», «Аэрофлот», РЖД, Управление делами президента, ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента», Минцифры и др.

Какие результаты показывает НОТ

В 2023 году выручка НОТ снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила 1,9 млрд рублей. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 5,2 млрд рублей против прибыли в 386,5 млн рублей годом ранее. Компания связывала это с общим снижением темпов импортозамещения офисного софта в 2023-м, а также с отсутствием финансирования на закупку софта у госорганизаций, которые проводили только пилотные проекты.

По итогам первого полугодия 2024 года объем закупок продуктов и услуг компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 66%, рассказал РБК представитель компании. Рост продаж, по его словам, демонстрируют все сегменты — частный бизнес, государственные и региональные компании, а также малый и средний бизнес. Собеседник РБК добавил, что делать окончательные выводы о финансовых результатах по итогам 2024-го пока рано — существенная доля выручки (более 80%) ожидается от контрактов, заключенных в третьем и четвертом кварталах финансового года.

Представитель «МойОфис» пояснил, что в этом году компания заключила ряд крупных контрактов, включая поставку 5 тыс. лицензий цифровой платформы для совместной работы и корпоративного общения Squadus для золотодобывающей компании Highland Gold и 15,5 тысячи лицензий «МойОфис Стандартный» для администрации Санкт-Петербурга. Штат компании за последние годы вырос более чем в два раза и сейчас составляет более 1,1 тыс. человек, из которых около 80% — технические специалисты и разработчики.

Поможет ли НОТ смена гендиректора

Как пояснили РБК в «МойОфис», Калякин покинул компанию по собственному желанию. Но основатель НОТ Дмитрий Комиссаров настаивает — Калякин был уволен. «Этот шаг выглядит логичным после тех финансовых результатов, которые компания показала в 2023 году. Весной, узнав об этих результатах, я запустил аудиторскую проверку, гендиректор несколько месяцев препятствовал ее началу. В данный момент проверка продолжается, судить о ее результатах можно будет через несколько месяцев. Итоги проверки покажут, что привело к таким шокирующим финансовым результатам», — говорит собеседник РБК.

Комиссаров считает, что назначение нового гендиректора может помочь исправить ситуацию, однако Закоржевский, был назначен без обсуждения с миноритарными акционерами. «Ни для акционеров, ни для рынка не была проведена работа над ошибками. При этом компания продолжает сообщать о положительных результатах своей работы, хотя мой прогноз на 2024-й — продолжение существенных убытков. НОТ нуждается в реструктуризации и уменьшении количества сотрудников», — считает Комиссаров.

Основной акционер НОТ — «Лаборатория Касперского» — на момент публикации не ответила на вопрос РБК о причинах смены гендиректора.

Представитель одного из крупных клиентов НОТ также связывает смену руководителя с неудовлетворительными результатами компании. По его информации, у Калякина должен был завершиться контракт и «ему решили не давать шанса». «Хотя стратегически этот шаг может нести риски: в IT-отрасли четвертый квартал — это высокий сезон», — говорит собеседник РБК.