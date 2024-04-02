Разработчик российского аналога Microsoft Office стал убыточным

Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» в 2023 году снизил выручку на 44% и стал убыточным. В компании связывают это со снижением темпов импортозамещения, эксперты — с доступностью зарубежных решений

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По итогам 2023 года выручка «Новых облачных технологий» (НОТ; разработчик программного обеспечения «МойОфис») снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании. Она получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее. До этого компания несколько лет была убыточной, но в 2022 году ей удалось получить чистую прибыль. В том же году выручка увеличилась на 295%, до 3,3 млрд руб.

Чем занимается НОТ Компания была основан в 2013 году и специализируется на разработке офисных решений. В 2019 году в число ее акционеров вошла «Лаборатория Касперского», став владельцем сначала 29,5%, спустя год увеличила долю до 47%, а в начале 2022-го — до 61,05%. Среди продуктов компании платформы «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты», корпоративная почта Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus. На март 2024 года продуктами НОТ пользовались 11,1 тыс. организаций, в том числе «Росатом», ВТБ, Росгвардия, «Почта России», «Аэрофлот», РЖД, Управление делами президента, ФГБУ ИАЦ «Судебного департамента», Минцифры и др.

Почему упали показатели НОТ

Представитель НОТ назвал несколько факторов, объясняющих негативную динамику финансовых показателей в прошлом году. По его словам, роль сыграло общее снижение темпов импортозамещения офисного софта. Если в 2022 году наблюдался существенный рост, то в 2023-м закупки оказались ниже прогнозных значений (минус 18,1% год к году). Также повлияло отсутствие финансирования на закупку софта у многих государственных и окологосударственных организаций — в итоге в 2023 году они делали лишь пилотные проекты по внедрению софта НОТ. При этом в компании рассчитывают, что в 2024 году бюджеты на импортозамещение российского офисного программного обеспечения будут выделены. Представитель НОТ отметил, что в компании наблюдают «положительную динамику по продажам в первом квартале 2024 года — по сравнению с первым кварталом 2023-го объем продаж лицензий «МойОфис» увеличился на 126%, был двузначный рост в количестве мелких и средних сделок, а также рост среднего чека в сделках».

Среди других причин падения показателей в 2023 году он упомянул то, что многие иностранные производители, в частности Microsoft, оставили возможность заказчикам продолжать пользоваться и приобретать лицензии. «В результате многие воспользовались этой лазейкой и заняли выжидательную позицию. Рассчитываем, что недавнее уведомление Microsoft о прекращении работы облачных сервисов станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения», — отметил представитель НОТ. Еще один фактор — эффект от больших контрактов — крупнейшие российские организации предпочитают приобретать трехлетние лицензии, которые не требуется закупать ежегодно.

Основатель НОТ Дмитрий Комиссаров (до 2022 года возглавлял компанию, сейчас является миноритарным акционером) в разговоре с РБК отметил, что еще в начале 2023 года предупреждал совет директоров и «Лабораторию Касперского» о возможной потере клиентов и снижении оборота компании до 2 млрд руб., а в апреле прошлого года обращал внимание на то, что «компания не приняла меры по удержанию клиентов, особенно учитывая рост расходов с 3 млрд до 7 млрд руб. Комиссаров подчеркнул, что для выхода из текущей ситуации необходимо привлечение стратегического инвестора. Он отметил, что не наблюдает падения на рынке офисного программного обеспечения в России, и привел в пример основного конкурента НОТ — компанию Р7, у которой продажи росли. Представитель Р7 это подтвердил, сообщив, что их выручка от годовых подписок выросла на 52% в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, но абсолютный показатель не назвал.

Как покупают российский софт

По данным аналитического центра торговой площадки «ТЭК-Торг», за девять месяцев 2023 года объем госзакупок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного обеспечения в рамках федерального закона № 44, который регулирует закупки госкомпаний, снизился на 6,1%, до 98,81 млрд руб. В то же время, по данным Right line, по итогам прошлого года госзакупки программного обеспечения и лицензий выросли на 6,2% в количестве, до 20,1 тыс. По данным мониторинга закупок софта для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также госкомпаний, проводимого АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», объем закупок по классу «Офисные пакеты» в 2023 году в 2,36 раза превысил показатель 2022 года.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин соглашается, что первая волна активного импортозамещения пришлась на 2022 год, когда был заключен ряд крупных сделок, «во многом удовлетворивших первоначальный спрос на отечественный софт, и многие заказчики предпочитали приобретать сразу многолетние лицензии». По его мнению, эти факторы могли сказаться на выручке некоторых компаний — разработчиков офисного программного обеспечения.

РБК направил запрос в Минцифры.

Еще один источник РБК на IT-рынке указал, что НОТ ориентирована на крупных заказчиков, многие из которых уже перешли на российские продукты. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, одной из причин снижения выручки «МойОфис» могла стать высокая конкуренция на рынке облачных технологий, а также то, что потребители часто продолжают использовать западные решения через облако. «Но ситуация в ближайшие месяцы будет меняться в сторону импортозамещения», — оговорился эксперт. Заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов указывает, что российский рынок сейчас сталкивается не только с мощным спросом со стороны заказчиков, но и с почти неконтролируемым параллельным импортом программного обеспечения ушедших западных производителей. Причем в офисном софте, по его оценке, доля серого импорта на порядок больше, чем в информационной безопасности, где позиция регулятора жестче. По его словам, в 2023 году темпы перехода на отечественный софт существенно снизились — в том числе на фоне изменения политики иностранных вендоров, не ушедших с рынка. В результате многие заказчики перенесли решение по переходу на отечественные продукты на 2024 год.

Сейчас НОТ диверсифицирует каналы продаж программного обеспечения, рассказал РБК замгендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов. «Мы знаем, что коллеги значительно усилили свое присутствие в партнерском канале и активно работают с регионами. По нашей оценке, стоит ожидать позитивной динамики в 2024 году», — сказал эксперт.