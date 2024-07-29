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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Гарик Харламов войдет в состав креативных продюсеров одного из самых рейтинговых шоу ТНТ — Comedy Club. Аудиторные показатели программы выше, чем средние по каналу. По словам самого Харламова, проект планируют «перезагрузить»
Гарик Харламов
Гарик Харламов (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Ведущий одной из самых рейтинговых программ телеканала ТНТ (входит в холдинг «Газпром-Медиа») Comedy Club Гарик Харламов назначен креативным продюсером всего проекта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя.

В обязанности Харламова на новой должности будет входить творческая подготовка выпусков Comedy Club, в том числе организация работы сценаристов, контроль за написанием номеров и определение актуальной повестки.

По словам самого Харламова, новые обязанности станут «неким бонусом» к резидентству в Comedy Club. «Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров, — отмечает он. — Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход». Харламов также добавил, что продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.

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У Comedy Club несколько креативных продюсеров. С 2018 года, после ухода из проекта Гарика Мартиросяна, актуальный состав представлен Алексеем Поймановым, Сергеем Мохначевым, Ильей Романко и Алексеем Ляпоровым. Все они в разных должностях работают на ТНТ с середины 2000-х. По информации пресс-службы канала, теперь они будут работать совместно с Харламовым.

Директор ТНТ Тина Канделаки назвала назначение Харламова на должность креативного продюсера «абсолютно логичным развитием его таланта», добавив, что продюсер Comedy Club должен уметь «мгновенно реагировать и формулировать креативы обо всем, что происходит вокруг».

Харламов был резидентом Comedy Club фактически с момента появления телевизионной версии шоу в 2005 году, именно благодаря проекту он получил широкую популярность. До сотрудничества с Comedy Club работал ведущим на телеканале «Муз-ТВ» и вел реалити «Офис» на ТНТ. Артист также активно снимается в кино.

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По собственным данным канала, Comedy Club выступает одним из самых популярных шоу вещателя. Как следует из подсчетов единого телеизмерителя Mediascope, рейтинг и доля программы (без учета повторных выходов) в целевой для ТНТ аудитории от 14 до 44 лет заметно выше средних по каналу. Так, в первом полугодии 2024 года шоу смотрели в среднем 1,6% от всех жителей страны в этом возрастном диапазоне и 9,6% от всей телеаудитории в рамках этой группы. Для сравнения: в январе—июне 2023 года рейтинг был 1,8%, доля — 9,5%.

Спецвыпуск «Comedy Club. Новый год на ТНТ Comedyvision» занял второе место в топ-10 самых просматриваемых роликов на YouTube за период новогодних каникул в 2024 году.

При этом общий рейтинг ТНТ в его целевой аудитории — 0,6%, доля — 7,6%. Показатель доли у канала растет: в первом полугодии 2023 года он составлял 7,5%. Рейтинг при этом снизился на 0,1 п.п.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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