Эксперты рассказали, что россияне смотрели на YouTube на праздниках
В новогодние праздники россияне, которые заходили на YouTube, чаще всего отдавали предпочтение комедийным шоу и выступлениям популярных блогеров, сообщили РБК в исследовательской компании Mediascope, которая проанализировала предпочтения граждан в мобильном приложении за 1–7 января.
В топ-10 самых просматриваемых роликов вошли (в порядке убывания):
- «Уральские пельмени». «Много шубы из ничего»;
- Comedy Club. «Новый год на ТНТ Comedyvision»;
- Marmok. «Новогодняя нарезка/лучшее за 2023 год»;
- Светлана Драган. Астрологический прогноз;
- «Уральские пельмени». «Заводной мандарин»;
- ОВР шоу. «ОВР шоу, новогодний выпуск 2024»;
- BadComedian. «Чук и Гек. Слово Санты»;
- Тамара Глоба. Астрологический прогноз;
- Новогоднее обращение Владимира Путина;
- МОРИАРТИ. «Поздравляет с Новым годом».
При этом концерт «Уральских пельменей» и новогоднее шоу Comedy Club вошли в топ-15 по просмотрам среди женщин и мужчин всех возрастных групп. «Эти видео есть в новогодних топ-15 каждой целевой группы, и они же представляют топ-2 общего топа», — отметили в Mediascope.
Так, молодые люди в возрасте 12–24 лет чаще других смотрели развлекательный контент от YouTube-блогеров. У женщин в лидерах коллаборация Anastasiz с друзьями в жанре how to («Делаем подарки своими руками»), а у мужчин — юмористические «итоги года» от Marmok («Новогодняя нарезка/лучшее за 2023».
Среди россиян в возрасте 25–44 лет лидером как у женщин, так и у мужчин стало новогоднее шоу Comedy Club. У женщин этой возрастной группы в топ-3 по просмотрам вошли также новая серия мультфильма «Маша и Медведь», а также новогодние детские песни.
Сильнее всего новогодние предпочтения разошлись в возрастной группе старше 45 лет, говорится в исследовании. У мужчин первые три места заняли различные выпуски «Уральских пельменей», а у женской аудитории в топ-3 вошли астрологические прогнозы от Светланы Драган и Тамары Глобы, а также песня Shaman «Сердце плачет и болит» из новогоднего выпуска «Песен от всей души».
Ранее Mediascope по запросу РБК рассказал, какие фильмы чаще всего россияне смотрели в новогодние праздники по телевизору. Самыми популярными оказались «Чебурашка», «Конек-горбунок» и «Вызов». Вместе с «Холопом» они вытеснили из верхних строчек рейтинга не только иностранные фильмы, но и советские ленты (среди них выше всего оказался фильм «Москва слезам не верит»).
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