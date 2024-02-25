ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia»
Сатирическая телепередача «Наша Russia» вернется в эфир ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
«Человек любит ровно то, что он знает. Всё, чего ему неведомо, он немножко так сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — пояснил он в ответ на вопрос, почему возвращения известных шоу становятся снова популярными.
«Наша Russia» выходила на ТНТ с 2006 по 2011 год. Главные роли исполняли Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Валерий Магдьяш и Гарик Мартиросян. Сценаристами сериала были Семён Слепаков (признан иноагентом), Джавид Курбанов, Гарик Мартиросян и Максим Пежемский.
Еще за два года до закрытия шоу Светлаков отмечал важность творческой составляющей. «Нельзя надоедать зрителям однотипными шутками! Поэтому мы решили остановиться на пике популярности и не выжимать себя до последнего, не доводить людей до ненависти», — объяснял он. Светлаков счел завершением проекта выход в 2010 году полнометражного фильма «Наша Russia: Яйца судьбы».
«Абсолютно безнаказанно люди взяли и закрыли этот проект. На пике причем вообще. Так как-то все разбежались: Серёжа Светлаков с Гариком [Мартиросяном] ушли в «Прожекторперисхилтон», Comedy Club продали «Газпром-медиа», и все как-то разбежались по своим, кто куда. Я там в кино, продюсирование, еще там куда-то ушел. И все, и уже не собрать», — впоследствии оценивал произошедшее Галустян в интервью FAMETIME TV.
В прошлом декабре ТНТ анонсировал совместную работу Светлакова и Галустяна над шоу, но не уточнил, идет ли речь о перезапуске «Наша Russia». «У нас уже есть шоу «Галустян+», в 2024 году начнет выходить «Светлаков+». А теперь давайте поставим плюс между ними. Светлаков + Галустян — что получается?» — отметила директор телеканала Тина Канделаки.
Эпизоды «Нашей Russia» становились причинами претензий со стороны таджикской общины в России, недовольной репрезентацией образов трудовых мигрантов. Главные персонажи шоу Равшан и Джамшут способствуют созданию в России негативного образа таджикского народа, что может привести к росту ксенофобских настроений в обществе, указывал глава движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.
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