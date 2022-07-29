Квартальная прибыль Apple упала почти на 12%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд Бизнес, 10:05
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 10:02
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом Pro, 10:01
Эксперты выявили неэффективность соцконтракта для части бедных Экономика, 10:00
Биткоин обновил ценовой максимум с середины июня Крипто, 09:58
ФСБ сообщила о задержании «украинских диверсантов» в Липецкой области Политика, 09:57
ФИФА оштрафовала Шотландию и Уэльс по итогам матчей с Украиной Спорт, 09:50
Квартальная прибыль Apple упала почти на 12% Технологии и медиа, 09:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
NBC узнал о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань Политика, 09:43
Кулеба анонсировал визит в страны Африки вслед за Лавровым Политика, 09:40
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 09:39
Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Pro, 09:32
Брокеры сообщили о росте интереса к статусу квалифицированного инвестора Инвестиции, 09:30
Ozon объявил о запуске своей марки одежды для замены ушедших брендов Life, 09:30
Технологии и медиа ,  
0 

Квартальная прибыль Apple упала почти на 12%

Apple сообщила о рекордной квартальной выручке в размере $83 млрд
Apple AAPL $162,15 +3,74% Купить
Фото: Christopher Jue / Getty Images
Фото: Christopher Jue / Getty Images

Чистая прибыль Apple за третий квартал (завершился 25 июня) 2022 финансового года составила $19,4 млрд, что на 11,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года ($21,7 млрд), следует из отчетности американской компании.

Apple также отчиталась о рекордной квартальной выручке, которая составила $83 млрд, превысив показатель прошлого на 2%.

«Мы установили рекорд выручки за квартал, и наша база активных устройств достигла рекордного уровня во всех географических сегментах и категориях продуктов», — прокомментировал квартальные результаты финансовый директор компании Лука Маэстри.

Объем продаж за указанный период вырос с $81,4 млрд до $82,9 млрд, большая их часть пришлась на устройства ($63,3 млрд против $63,9 годом ранее), меньшая — на сервисы ($19,6 млрд против $17,4 млрд год назад).

Лидером продаж Apple остается iPhone: $40,6 млрд в третьем квартале против $39,5 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Каким будет iPhone 14: цена, характеристики и отличия от предыдущего
Life
iPhone 14 будет самым минорным обновлением линейки за всю ее&nbsp;историю

Apple — американская компания, которая занимается выпуском смартфонов iPhone и компьютеров Mac, операционных систем для них. Компания несколько раз становилась самой дорогой в мире, а ее капитализация превышала $1 трлн.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: China Photos / Getty Images Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи

Весной Apple объявила о введении ограничений в России и прекращении поставок на фоне специальной военной операции на Украине и санкций западных стран против Москвы. Карты российских банков начали отключать от Apple Pay. Также на территории России перестал работать интернет-магазин американской компании, а официальный реселлер re: Store временно закрыл магазины. Позже они открылись, но их число начало сокращаться. В июле re: Store на фоне разрешения в России параллельного импорта сообщил, что у сети есть в продаже продукция американской компании, поступившая на склады в июне.
 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
прибыль iPhone Apple
Материалы по теме
ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Бизнес
Apple впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Политика
Сеть re:Store подтвердила завоз техники после остановки поставок Apple
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter