Квартальная прибыль Apple упала почти на 12%
Чистая прибыль Apple за третий квартал (завершился 25 июня) 2022 финансового года составила $19,4 млрд, что на 11,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года ($21,7 млрд), следует из отчетности американской компании.
Apple также отчиталась о рекордной квартальной выручке, которая составила $83 млрд, превысив показатель прошлого на 2%.
«Мы установили рекорд выручки за квартал, и наша база активных устройств достигла рекордного уровня во всех географических сегментах и категориях продуктов», — прокомментировал квартальные результаты финансовый директор компании Лука Маэстри.
Объем продаж за указанный период вырос с $81,4 млрд до $82,9 млрд, большая их часть пришлась на устройства ($63,3 млрд против $63,9 годом ранее), меньшая — на сервисы ($19,6 млрд против $17,4 млрд год назад).
Лидером продаж Apple остается iPhone: $40,6 млрд в третьем квартале против $39,5 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
Apple — американская компания, которая занимается выпуском смартфонов iPhone и компьютеров Mac, операционных систем для них. Компания несколько раз становилась самой дорогой в мире, а ее капитализация превышала $1 трлн.
Весной Apple объявила о введении ограничений в России и прекращении поставок на фоне специальной военной операции на Украине и санкций западных стран против Москвы. Карты российских банков начали отключать от Apple Pay. Также на территории России перестал работать интернет-магазин американской компании, а официальный реселлер re: Store временно закрыл магазины. Позже они открылись, но их число начало сокращаться. В июле re: Store на фоне разрешения в России параллельного импорта сообщил, что у сети есть в продаже продукция американской компании, поступившая на склады в июне.