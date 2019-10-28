Организатор суборбитальных полетов Virgin Galactic вышел на биржу

Компания Ричарда Брэнсона стала первой в сфере космического туризма, которая разместила акции на бирже. При открытии торгов в Нью-Йорке ее акции поднялись в цене более чем на 9%

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Акции компании британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic начали торговаться на нью-йоркской бирже (NYSE). Ценным бумагам компании присвоен тикер SPCE.

В ходе торгов 28 октября стоимость акций выросла более чем на 9%, до $12,39, отмечает CNBC. «Virgin Galactic сегодня снова вошла в историю, поскольку стала первой в мире и единственной публичной коммерческой компанией, выполняющей пилотируемые полеты», — приводит телекомпания слова гендиректора компании Джорджа Уайтсайдса. — Впервые у каждого будет возможность инвестировать в компанию, сфокусированную на отправке людей в космос, которая изменит рынок».

Virgin Galactic разместила свои акции на NYSE после того, как на прошлой неделе завершила объединение со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Chamath Palihapitiya Social Capital Hedosophia. Она не проводила публичное размещение акций, что позволило избежать дорогостоящего роуд-шоу для инвесторов, отмечает Bloomberg.

О планах выйти на биржу Virgin Galactic сообщила в июле. В заявлении компании отмечалось, что в рамках объединения Social Capital Hedosophia Holdings получит 49-процентную долю. Оставшиеся 51% принадлежат Брэнсону.