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Технологии и медиа ,  
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Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту
Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона сделала очередной шаг к космическому туризму. Компания впервые запустила к границам космоса созданный ею космоплан с пассажиром-испытателем на борту
Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона в пятницу впервые отправила свой самолет-носитель WhiteKnightTwo к границам космоса с пассажиром на борту. Об этом компания сообщает на своей странице в Twitter.

Первым пассажиром стала главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, которой предстоит готовить будущих космических туристов. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих космических туристов.

WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с аэрокосмического порта в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте примерно 13,5 км самолет-носитель выпустил пассажирский корабль SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя SpaceShipTwo смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно.

Видео: Virgin Galactic / Twitter

В декабре минувшего года многоразовый корабль SpaceShipTwo уже проводил испытания, но без пассажиров, а только с двумя пилотами на борту. Тогда корабль смог подняться на 82 км над поверхностью Земли. В компании тогда подчеркнули, что корабль впервые практически добрался до космоса.

Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году. Целью компании является организация коммерческих космических полетов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, Космос, космический туризм
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