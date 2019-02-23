Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту

Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона сделала очередной шаг к космическому туризму. Компания впервые запустила к границам космоса созданный ею космоплан с пассажиром-испытателем на борту

Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона в пятницу впервые отправила свой самолет-носитель WhiteKnightTwo к границам космоса с пассажиром на борту. Об этом компания сообщает на своей странице в Twitter.

Первым пассажиром стала главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, которой предстоит готовить будущих космических туристов. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих космических туристов.

WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с аэрокосмического порта в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте примерно 13,5 км самолет-носитель выпустил пассажирский корабль SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя SpaceShipTwo смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно.