Точка сбора технологий: как устроен инновационный центр «Воробьевы горы»

В этом году должно завершиться строительство первого флагманского кластера «Ломоносов» в составе центра. Власти Москвы рассчитывают, что центр станет «мощным технологическим лифтом»

Проект кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» (Фото: Правительство Москвы)

Необходимость импортозамещения наиболее критически важных технологий в последние месяцы отмечают как на государственном уровне, так и в бизнес-среде. Активизировались и разговоры о технологическом суверенитете России. Однако для быстрого взаимодействия и реализации инновационных проектов крупным государственным корпорациям, коммерческим компаниям, стартапам и научным лабораториям нужны площадки для совместной работы. Эту проблему должен решить инновационный научно-технический центр МГУ «Воробьевы горы» в Москве. Рассказываем, как работает эта площадка и какие возможности сегодня доступны резидентам ИНТЦ.

Драйверы для технологического прорыва

Сфера российских инноваций показывает интенсивный рост на протяжении нескольких последних лет. Например, уже в 2020 году абсолютный объем затрат на инновационную деятельность в нашей стране насчитывал 2,1 трлн руб., а их доля в общем объеме продаж достигла 2,3%, что, например, соответствует уровню ведущих стран Европейского союза: 2,4% — в Финляндии, 2,3% — во Франции, 2,1% — в Австрии. Трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России стала сегодня одним из важнейших приоритетов федеральных властей.

При этом именно государство играет ключевую роль в развитии отечественной инновационной инфраструктуры, помогая создавать внутри страны особые экономические зоны, технопарки и инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ). А основной акцент в сфере отечественной инновационной инфраструктуры сделан на постоянном и непрерывном взаимодействии научно-исследовательской работы с проектированием реальных технологичных продуктов и выводом их на рынок.

«Учитывая, что сегодня такие высокотехнологичные компании сталкиваются с дефицитом комплектующих и многими другими сложностями, что, кстати, в свою очередь рождает очень серьезный спрос на импортозамещающие технологии, просто необходимо развивать инфраструктуру, создавать особые зоны, создавать научные городки и технопарки, где могут в связке работать несколько коллективов, где можно сразу выстроить опытное производство. И роль таких «рабочих зон» с точки зрения импортозамещения сложно переоценить. Это и есть те самые точки роста, которые будут двигать российскую экономику в ближайшие десятилетия», — уверена общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

На запрос государства, бизнеса и науки в площадке для взаимодействия и сокращения времени от научного открытия до его внедрения и выпуска конкурентоспособной инновационной продукции должны ответить инновационные научно-технологические центры. Сегодня в стране создано десять таких площадок. При этом две из них — в Москве и Тульской области — на своем примере показывают, как местные власти могут помогать бизнесу в технологическом прорыве, начиная от вопросов льготного финансирования, заканчивая привлечением новых резидентов из числа перспективных инновационных стартапов.

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Флагман науки и инноваций

В последние годы власти столицы активно включились в работу с инновациями и технологиями: Москва сегодня занимает первое место в региональном индексе качества инновационной политики, на долю столицы приходится 33% науки, 25% патентов и 13% промышленности.

Так, в столице главной инновационной площадкой для реализации научных и технологичных проектов стал ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», в состав которого войдет девять профильных кластеров, связанных с изучением нанотехнологий, информационных технологий, биомедицины, экологии, робототехники, гуманитарных и когнитивных наук, а также проведением космических исследований и др.

Уже в этом году завершится строительство первого флагманского кластера «Ломоносов» в составе ИНТЦ, который курирует правительство Москвы. Несмотря на то что открытие здания кластера еще не состоялось, несколько инновационных компаний уже получили статус резидентов и могут пользоваться всеми мерами поддержки, включая налоговые льготы и получение грантов. В перспективе ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» также станет местом притяжения для начинающих ученых, поддержку которым будут оказывать через программы акселерации, менторство крупных компаний и ряд других активностей.

«Новая инициатива Правительства Москвы призвана создать отечественную «кремниевую долину» в центре столицы. В ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» будут внедрены лучшие практики, чтобы в итоге сократить время от научных разработок до их коммерческого внедрения и масштабирования. При этом важно создать качественную инфраструктуру — такой мощный технологический лифт, который позволит юным и подающим большие надежды изобретателям и ученым как можно скорее интегрировать свои решения в большой бизнес», — уверен руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Впечатления резидентов и ожидания заказчиков

Одним из первых резидентов инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы» в мае этого года стал Центр морских исследований МГУ им. Ломоносова. Его исполнительный директор Николай Шабалин считает, что статус резидента ИНТЦ дает возможность для масштабного развития компании. «Инфраструктура ИНТЦ «Воробьёвы горы» позволяет получить комплексные и всесторонние меры поддержки, включающие как налоговые льготы, так и необходимые офисные и лабораторные площади, возможность углубить диалог и взаимодействие с госструктурами и крупными игроками бизнеса и быстро наладить кооперационные цепочки для поддержания традиционных и развития новых направлений бизнеса», — уверен Шабалин.

Соучредитель компании White Product Group — еще одного резидента ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — Алексей Алтынбаев отмечает, что для стартапов особенно важно взаимодействие с конечным заказчиком продукции, а кооперация с Московским инновационным кластером дает новые возможности для быстрого решения бизнес-задач и коммерциализации своего продукта. «Благодаря такому подходу WhiteProduct Group смогла пройти довольно большой путь развития в сжатые сроки — за два года. На сегодняшний день WhiteProduct Group является одновременно потребителем, рынком и заказчиком в области медицинских исследований. Сейчас приоритетом для компании является научно-исследовательская деятельность и разработка качественной отечественной продукции», — полагает Алтынбаев.

Возможности от сотрудничества с резидентами инновационного центра уже успели оценить и крупные государственные компании. Например, директор по инновациям АО «Почта России» Станислав Чернин считает, что ИНТЦ «Воробьевы горы» открыл для компании возможность найти талантливых инженеров и разработчиков, которые создают технологии в области логистики и обслуживания клиентов. При этом сам кластер «Ломоносов» стал площадкой для апробации передовых разработок в продуктивной среде и клиентов для создания оптимального продукта.

Например, сейчас «Почта России» работает над проектом логистической лаборатории последней мили на базе отделений почтовой связи — «ЛоЛа». Также Станислав предлагает разработать механизм принятие экспериментальных правовых режимов для отдельных компаний или групп компаний в определенных областях, например, в охране труда для тестирования экзоскелетов. Сейчас их применение затруднено отсутствием нормативной базы.

Условия новой реальности требуют от высокотехнологичных отечественных компаний сократить путь от этапа разработки до конечной коммерциализации инновационных решений, считает заместитель начальника центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин. А инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» как раз объединяет на одной площадке научно-исследовательские, инженерные и производственные компании. По его словам, РЖД уже сегодня заинтересован в кооперации с резидентами центра по развитию технологий в направлениях искусственного интеллекта, медицинских технологий, телекоммуникации, квантовых коммуникаций и т.д. При этом в госкомпании подчеркивают важность реализации на базе ИНТЦ сквозных научно-технологических проектов: от постановки прорывных технологических задач, формирования научно-технологических консорциумов и организации исследований до широкомасштабного внедрения.

«Мы понимаем, что экономические реалии требуют ускорения внедрения инноваций и концентрации ресурсов и проектов в центрах компетенций — «точках сбора» технологий. Краткосрочные и среднесрочные улучшающие проекты сконцентрируются у ключевых промышленных предприятий, среднесрочные и долгосрочные прорывные проекты должны быть реализованы — в центрах компетенций в научной и технологической сфере. На площадке ИНТЦ мы формируем свою инновационную площадку для коммуникации, исследований и формирования проектов в широкой научной, инженерной и промышленной кооперации», — подытожил Зажигалкин.