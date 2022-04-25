Мишустин поручил создать в России «Аэрокосмическую инновационную долину»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Pro, 12:54
Минобороны откроет гумкоридор для «Азовстали» Политика, 12:46
В России запустили в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей» Политика, 12:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:42
ММК планирует сохранить листинг расписок на бирже в Лондоне Инвестиции, 12:33
Российский хоккеист покинул лед в крови после драки в матче НХЛ. Видео Спорт, 12:32
МИД назвал условие проведения очной встречи делегаций России и Украины Политика, 12:31
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года Инвестиции, 12:27
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 12:21
Российский этап гран-при по фигурному катанию проведут в другой стране Спорт, 12:18
СПБ Биржа в семь раз увеличит капитал дочернего банка Инвестиции, 12:13
Пушилин сообщил о 400 иностранных наемниках на «Азовстали» Политика, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
SkyBridge сообщил о планах вложить большую часть активов в криптовалюту Крипто, 12:05

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Политика ,  
0 

Мишустин поручил создать в России «Аэрокосмическую инновационную долину»

В долине будут заниматься разработками в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроникой и радиотехникой
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины», сообщается на сайте правительства.

Основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Центр будет построен в Рязанской области, уточнили в кабмине.

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» к 2031 году создаст 2,8 тыс. рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет на 5,6 млрд руб. На сайте правительства сказано, что заинтересованность в сотрудничестве с ИНТЦ выразили Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также «более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов».

В документе говорится, что инициаторами возникновения центра стали Московский авиационный институт и региональное правительство Рязани.

ЕКА объявило о прекращении участия в лунных программах «Роскосмоса»
Технологии и медиа
&laquo;Луна-25&raquo;

Ранее власти Москвы сообщили о возведении основных конструкций четвертого этажа строящейся 47-этажной башни — доминанты Национального космического центра (НКЦ). Центр строят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева в районе Филевского парка на западе столицы. Общая площадь комплекса зданий составит 250 тыс. кв. м. В них планируется разместить центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», образовательный центр, штаб-квартиры организаций ракетно-космической отрасли и др.

Строительство НКЦ ведется правительством Москвы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента Владимира Путина. Достроить центр планируют в конце 2022-го — начале 2023 года, говорил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Власти собираются развивать не только сам Национальный космический центр, но и всю смежную высвобождаемую территорию Центра Хруничева площадью 90 га. Ожидается, что здесь появится особая экономическая зона, где разместятся предприятия научно-производственного кластера, а также будет создано 20 тыс. рабочих мест.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Михаил Мишустин Рязанская область космос

Инвестируйте в золото,
оценив преимущества

От 1 кг

Без НДС (20%)

За рубли и иностранную валюту
Подробнее

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+

Материалы по теме
«Роскосмос» предложит заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС
Бизнес
Рогозин счел, что Европа больше пострадает от санкций против «Роскосмоса»
Политика
Рогозин заявил о переходе «Роскосмоса» на заключение контрактов в рублях
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter