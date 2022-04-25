Мишустин поручил создать в России «Аэрокосмическую инновационную долину»

В долине будут заниматься разработками в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроникой и радиотехникой

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины», сообщается на сайте правительства.

Основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Центр будет построен в Рязанской области, уточнили в кабмине.

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» к 2031 году создаст 2,8 тыс. рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет на 5,6 млрд руб. На сайте правительства сказано, что заинтересованность в сотрудничестве с ИНТЦ выразили Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а также «более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов».

В документе говорится, что инициаторами возникновения центра стали Московский авиационный институт и региональное правительство Рязани.

Ранее власти Москвы сообщили о возведении основных конструкций четвертого этажа строящейся 47-этажной башни — доминанты Национального космического центра (НКЦ). Центр строят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева в районе Филевского парка на западе столицы. Общая площадь комплекса зданий составит 250 тыс. кв. м. В них планируется разместить центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», образовательный центр, штаб-квартиры организаций ракетно-космической отрасли и др.



Строительство НКЦ ведется правительством Москвы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента Владимира Путина. Достроить центр планируют в конце 2022-го — начале 2023 года, говорил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Власти собираются развивать не только сам Национальный космический центр, но и всю смежную высвобождаемую территорию Центра Хруничева площадью 90 га. Ожидается, что здесь появится особая экономическая зона, где разместятся предприятия научно-производственного кластера, а также будет создано 20 тыс. рабочих мест.