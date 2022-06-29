Пользователи столкнулись с проблемой загрузки WhatsApp для компьютеров

Россияне столкнулись с проблемой при загрузке версии WhatsApp для компьютеров

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Некоторые российские пользователи не могут скачать версию мессенджера WhatsApp для компьютера, передает корреспондент РБК. Приложение принадлежит корпорации Meta, суд признал ее экстремистской и запретил деятельность в России.

При скачивании приложения с официального сайта у части пользователей соединение сбрасывается и выполнить загрузку не удается. В то же время у части россиян скачивание приложения проходит в штатном режиме.

Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram — продукты Meta — в начале марта в ответ на блокировку аккаунтов российских СМИ и информационных ресурсов. 21 марта суд в Москве признал деятельность социальных сетей экстремистской и запретил их на территории России.

При этом суд не стал распространять решение на WhatsApp из-за «отсутствия функций по публичному распространению информации». В марте в работе мессенджера происходили сбои, однако Роскомнадзор отрицал связь этих сбоев с блокировкой Facebook и Instagram.