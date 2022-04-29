FT узнала о планах ЕС предъявить Apple новое антимонопольное обвинение

Брюссель считает, что американская компания блокирует доступ банков и других финансовых организаций к мобильной системе Apple Pay

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На следующей неделе Евросоюз предъявит Apple обвинение в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника. Брюссель считает, что компания ограничивает доступ конкурентов к своей системе мобильных платежей Apple Pay.

Претензии ЕС связаны с технологией NFC, которая позволяет владельцам iPhone расплачиваться, приложив устройство к платежному терминалу. В Брюсселе заявляют, что компания не дает доступ к ней сторонним разработчикам приложений, из-за этого финансовые организации не могут внедрить бесконтактную оплату.

По данным FT, дело против компании было открыто два года назад. Apple может грозить штраф в размере до 10% от мировой выручки. В 2020 году выручка компании составила $274,52 млрд.

Apple не позволяет третьим сторонам обрабатывать платежи при помощи NFC, ссылаясь на то, что это нарушит безопасность и конфиденциальность пользователей.

В апреле 2021 года Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза в сфере музыкального стриминга. Расследование было начато по обращению шведской платформы Spotify. ЕК пришла к выводу, что американская компания применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей об альтернативных, более дешевых возможностях покупки.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что владельцы iPhone в России подали коллективный иск к ООО «Эппл Рус» из-за неработающего Apple Pay. Они пожаловались на то, что приобретали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение. В конце февраля сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции.