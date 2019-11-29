Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»

Онлайн-платформа «Фитомаркет», созданная компанией — производителем биологически активных добавок «Эвалар», заблокировали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Фото: Mark Lennihan / AP

Онлайн-платформа «Фитомаркет», созданная компанией — производителем биологически активных добавок (БАДов) «Эвалар», заблокирована вследствие исполнения решения Дмитровского районного суда Костромы, потребовавшего удалить с сайта страницу с продукцией для здоровья детей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На момент публикации на стационарных компьютерах интернет-магазин «Фитомаркет» открывается, однако с мобильного телефона (операторы МТС и «Билайн») — нет. Ссылка с детской продукцией, которую суд установил удалить, недоступна.

«Через МТГС и «МегаФон» ресурс полностью блокирован через магистральных провайдеров. Через «Билайн» сайт периодически подгружается, по незащищенному http можно загрузить, но вряд ли удастся воспользоваться системой заказа», — объяснили РБК в пресс-службе «Эвалара».

«Информация, признанная судом запрещенной, не удалена», — прокомментировал ситуацию РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, сейчас эти страницы удалены с сайтов «Фитомаркет» и Vitamina.