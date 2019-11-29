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Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Онлайн-платформа «Фитомаркет», созданная компанией — производителем биологически активных добавок «Эвалар», заблокировали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
Фото: Mark Lennihan / AP

Онлайн-платформа «Фитомаркет», созданная компанией — производителем биологически активных добавок (БАДов) «Эвалар», заблокирована вследствие исполнения решения Дмитровского районного суда Костромы, потребовавшего удалить с сайта страницу с продукцией для здоровья детей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На момент публикации на стационарных компьютерах интернет-магазин «Фитомаркет» открывается, однако с мобильного телефона (операторы МТС и «Билайн») — нет. Ссылка с детской продукцией, которую суд установил удалить, недоступна.

«Через МТГС и «МегаФон» ресурс полностью блокирован через магистральных провайдеров. Через «Билайн» сайт периодически подгружается, по незащищенному http можно загрузить, но вряд ли удастся воспользоваться системой заказа», — объяснили РБК в пресс-службе «Эвалара».

«Информация, признанная судом запрещенной, не удалена», — прокомментировал ситуацию РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, сейчас эти страницы удалены с сайтов «Фитомаркет» и Vitamina.

«Распространение данной информации противоречит целям и задачам законодательства, вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению, а доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы в соответствии с законодательством, должен быть закрыт», — говорится в судебном решении.

Суд установил, что на сайтах размещена информация о продаже витаминов, добавок и другой продукции, однако страницы не включены в Единый реестр сайтов в Сети интернет, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, розничная продажа БАДов вне установленных СанПиНом объектов, в том числе путем дистанционной и дистрибьютерской продажи, является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Также дистанционная торговля, согласно закону, исключает возможность ознакомления с товаром либо его образцом до приобретения.

Согласно решению суда, продажа лекарственных средств дистанционно через указанные сайты противоречит целям и задачам законодательства, а также не позволяет обеспечить безопасность граждан, нарушая их конституционное право на охрану жизни и здоровья. Таким образом, суд признал информацию о продаже БАДов и витаминов на сайтах «Фитомаркет» и Vitamina запрещенной для распространения, потребовав заблокировать данные интернет-ресурсы.

Блокировку «Фитомаркета» в компании «Эвалар» назвали следствием отсутствия законодательной базы для обращения БАД в Сети. По словам председателя совета директоров «Эвалар» Наталии Прокопьевой, этот сегмент стремительно скатывается в серую зону, поскольку дистанционная продажа БАДов в России сегодня де-юре не существует, тогда как на практике онлайн-торговлю БАДов ведут все. «Миллионы россиян потеряли доступ к платформе, работающей с сертифицированными БАДами. Нашей компании нанесен существенный материальный ущерб. А уважаемые ведомства несут репутационные издержки», — приводит ее слова пресс-служба компании.

Авторы: Елена Сухорукова, Кристина Астафурова, Анна Левинская
Теги: БАД, Роскомнадзор
РБК
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