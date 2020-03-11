Тема коронавируса по числу публикаций в соцсетях обошла обвал рубля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 12:17
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса Общество, 19:33 Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд Политика, 19:28 Власти Квебека допустили отмену ЧМ по фигурному катанию Спорт, 19:26 Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти Экономика, 19:18 Власти Венгрии объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:11 Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе Общество, 19:09 Конгресс ФИФА перенесли из-за коронавируса Спорт, 18:49 ФСБ задержала в Крыму четверых участников группировки «Хизб ут-Тахрир» Политика, 18:48 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 марта Общество, 18:47 TMZ сообщил о гибели матери детей боксера Флойда Мейвезера Спорт, 18:38 Тема коронавируса по числу публикаций в соцсетях обошла обвал рубля Общество, 18:31 Нарусова усомнилась в легитимности принятия поправки об обнулении сроков Политика, 18:28 Как интернет вещей меняет целые отрасли в России и мире Pro, 18:20
Вирус из Китая ,  
0 

Тема коронавируса по числу публикаций в соцсетях обошла обвал рубля

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, падение рубля, обвал биржевых индексов и обнуление президентских сроков — главные события, которые интересовали россиян в последние несколько дней. Об этом говорится в исследовании социальных медиа, проведенном Brand Analytics. Исследование есть у РБК.

При этом, согласно исследованию, наибольшее внимание у интернет-пользователей вызвала именно ситуация с коронавирусом. В период с 9 по 10 марта авторы посвятили этой теме почти 400 тыс. публикаций в социальных сетях. Причем 10 марта таких сообщений было почти на 30% больше, чем в предыдущий день.

Тема ослабления рубля стала второй по значимости темой для русскоязычных пользователей соцсетей. За исследуемый период в социальных сетях было опубликовано почти 280 тыс. сообщений на эту тему.

Третье место заняла тема обнуления президентских сроков — ей было посвящено более 160 тыс. публикаций.

Аналитики считают, что четвертое место темы обвала бирж говорит о том, что проблемой фондового и финансового рынков озабочено далеко не все население, так как, по сути, у публикаций на эту тему и на тему ослабления рубля один «первоисточник» — резкое падение мировых цен на нефть, вызванное срывом переговоров участников ОПЕК+.

Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти
Экономика

Что касается коронавируса, то пользователи соцсетей чаще всего обсуждали статистику по числу заражений и сами случаи заражения. Доля сообщений, связанных с этими поводами, достигла 16% от всех обсуждений, посвященных коронавирусу.

Опыту других стран в борьбе с распространением заболевания посвящены 11% публикаций на тему коронавируса, а 9% публикаций были связаны с шутками на эту тему. В 8% публикаций обсуждали меры по борьбе с распространением инфекции, принятые российскими властями, в том числе карантин из-за распространения инфекции. «Сразу за статистикой, шутками и критикой власти идет обмен опытом: пользователи напоминают друг другу о способах профилактики — этому посвящены 8% публикаций», — говорится в исследовании.

Еще 7% сообщений были посвящены отмене спортивных соревнований из-за коронавируса, а 6% — обсуждению паники на рынках.

При этом при обсуждении обвала рубля пользователи чаще всего — в 24% проанализированных публикаций — шутят. Такой же процент публикаций посвящен конструктивному обсуждению действий власти. Еще в 12% сообщений на тему обвала рубля содержится резкая критика этих действий.

В 8% публикаций обсуждается потенциальное подорожание товаров и услуг, а в 4% — подорожание отпуска (4%).

В понедельник, 9 марта, после отказа России участвовать в соглашении по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ цены на нефть обрушились на 30%, а курсы доллара и евро резко выросли.

Теги: коронавирус, исследование
Материалы по теме
Торги на российском рынке после обвала цен на нефть. Как это было
Финансы
Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter