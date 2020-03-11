Тема коронавируса по числу публикаций в соцсетях обошла обвал рубля

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, падение рубля, обвал биржевых индексов и обнуление президентских сроков — главные события, которые интересовали россиян в последние несколько дней. Об этом говорится в исследовании социальных медиа, проведенном Brand Analytics. Исследование есть у РБК.

При этом, согласно исследованию, наибольшее внимание у интернет-пользователей вызвала именно ситуация с коронавирусом. В период с 9 по 10 марта авторы посвятили этой теме почти 400 тыс. публикаций в социальных сетях. Причем 10 марта таких сообщений было почти на 30% больше, чем в предыдущий день.

Тема ослабления рубля стала второй по значимости темой для русскоязычных пользователей соцсетей. За исследуемый период в социальных сетях было опубликовано почти 280 тыс. сообщений на эту тему.

Третье место заняла тема обнуления президентских сроков — ей было посвящено более 160 тыс. публикаций.

Аналитики считают, что четвертое место темы обвала бирж говорит о том, что проблемой фондового и финансового рынков озабочено далеко не все население, так как, по сути, у публикаций на эту тему и на тему ослабления рубля один «первоисточник» — резкое падение мировых цен на нефть, вызванное срывом переговоров участников ОПЕК+.