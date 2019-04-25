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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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🔥 и 😂 вошли в число самых популярных в соцсетях у россиян эмодзи
Лидерами по использованию в российском сегменте соцсетей стали огонек, красное сердце и плачущий от смеха смайлик. Эмодзи содержит каждое четвертое сообщение пользователей в Сети, подсчитали эксперты
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Каждое четвертое сообщение в социальных сетях включает в себя эмодзи. К такому выводу пришли аналитики из Noosphere Technologies, которые проанализировали предпочтения пользователей российского сегмента самых популярных соцсетей (результаты их исследования есть у РБК).

В анализ вошли свыше 250 млн сообщений за 2016–2019 годы. Для исследования Noosphere Technologies использовала архив системы Brand Analytics, которая обладает большой платформой данных социальных медиа на русском и других языках стран СНГ.

Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз. Следом за ним идет красное сердечко (2,8 млн раз), завершает тройку плачущий от смеха смайлик (😂, 1,9 млн раз). Различаются самые популярные в Сети эмодзи и по гендерному признаку. Женщины в принципе используют их в среднем в полтора раза чаще, чем мужчины, и отдают наибольшее предпочтение красному сердцу, огоньку и зеленой галочке. Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.

Наиболее часто используют эмодзи пользователи Instagram (34%) и «ВКонтакте» (16%). Следом за ними идут Twitter (13%), Facebook (11%), YouTube (10%), «Одноклассники» (10%) и другие соцмедиа (6%).

Динамика использования эмодзи в период с 2016 по 2019 год показывает заметный рост их популярности с 2018-го. Количество сообщений, состоящих только из эмодзи, констатировали аналитики, растет опережающими темпами: если в апреле 2016 года процент сообщений, состоящих только из эмодзи, составлял 5%, то в этом году их доля превысила в общем массиве сообщений 25%.​

Автор: Анна Трунина
Теги: социальные сети, смайлики, коммуникации
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